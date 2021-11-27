Ипатовский комбинат хлебопродуктов. Российская промышленность

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В последнее время российский сельскохозяйственный бизнес, прям, переживает ренессанс. Это и заслуга наших людей, и западные партнеры своими санкциями нас зарядили, спасибо им за это, да и мировая конъюнктура цен на мировом рынке тоже не подводит. Наши урожаи растут, и мы готовы делиться с миром.

Россия сегодня занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и третье-пятое, в зависимости от сезона, по экспорту зерна в целом. А как известно, мало зерно собрать, его нужно в правильном месте аккумулировать и уже потом отправлять во все стороны.

Сегодня мы на Ипатовском комбинате хлебопродуктов, что в Ставропольском крае. Предприятие входит в вертикально интегрированный зерновой холдинг «Деметра-Холдинг», один из крупнейших зерновых экспортёров России.

Каждая машина, которая привозит сюда зерно, первым делом отправляется на пробоотборник, где прямо из кузова берутся пробы для первичного экспресс-анализа зерна:

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Пробы берутся одновременно сразу в четырёх местах. Если всё хорошо, машину пропускают дальше, если есть сомнения, то зерно поступает в лабораторию для дополнительного анализа:

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Ипатовский комбинат хлебопродуктов — это современный элеваторный комплекс с развитой железнодорожной инфраструктурой, двумя точками приёмки автотранспорта, линией очистки зерна. Также он имеет собственную аккредитованную лабораторию для работы с зерновыми, бобовыми и масличными культурами. Что касается сухих цифр — ёмкость единовременного хранения составляет 75 тысяч тонн, а производительность оборудования — 175 тонн/час.

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В лаборатории определяют не только зерно на качество, но и выдают путёвку машинам, чтоб те знали, в какой силос им отгружать зерно. Анализ по времени занимает до 7 минут. А зерно проверяется как визуально, так и с помощью умных приборов.

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В лаборатории работают 9 человек, плюс руководитель им в помощь, вот, собственно, и она — Ольга Дзюба:

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Итак, фейс контроль по качеству машина прошла, будьте добры на весы. Весовая тут на два проезда. В одном окне 60-тонные весы, в другом — 80-тонные. Важно отметить, что в компании действует правило, что автовозы с перевесом категорически не обслуживаются. И это принципиальная позиция для сохранения дорог в регионе!

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Следующий этап — это автоприём. Их здесь пять (но в постоянной работе четыре).

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На вопрос: «Сколько машин тут обслуживается в сутки?» — мне ответили, что были случаи, когда сюда привозили 4 тысячи тонн зерна за две смены (просто предприятие как раз работает в две смены, первая — с 8 до 16 часов, а вторая с 16 до 00 часов), а это в районе 200 машин.

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Вот, собственно, очередная машина на разгрузке:

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Далее по конвейерам зерно поступает в силосные зернохранилища:

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Кто на любом предприятии самый главный актив — конечно же, люди!

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Силосы для хранения зерна. Всего здесь 10 банок, каждая по 5 000 тонн. Плюс есть ещё и старый элеватор (25 000 тонн). Кстати, само слово происходит от греческого «siros», что означает «яма для содержания зерна»:

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Да, силосы тут иностранные, фирмы Chief (США), зато внутри много оборудования отечественного, и его доля постепенно растёт.

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Вид сверху:

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Вот, пожалуйста, Бондаревская ВЭС расположилась по соседству. Её запустили совсем недавно, она только с 1 сентября 2021 года начала поставлять электроэнергию и мощность в единую сеть страны. Инициатором проекта выступила компания АО «НоваВинд» (дочка Росатома):

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Свою историю «Деметра-Холдинг» ведёт с 8 ноября 2018 года, именно с этого момента группа ВТБ начала создавать на базе своих зерновых и логистических активов один из крупнейших холдингов в отрасли.

В октябре прошлого года компания как раз и купила «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» в Ставропольском крае. Причём он стал первым элеватором в собственности компании. Ведь элеваторная инфраструктура — это как раз отличный инструментарий для развития эффективной логистики зерна в порт. В планах компании создание собственной сети элеваторов по всей России.

А сейчас в состав холдинга входят крупнейшие морские глубоководные зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%). Также «Деметра-Холдинг» владеет на паритетных началах с Glencore зерновым терминалом в Тамани (50%). А ещё Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании, агенте государства по проведению зерновых интервенций, и железнодорожный оператор «Рустранском», включающий крупнейшего перевозчика зерна по железной дороге — «Русагротранс» и крупного экспортера зерна «Деметра-Трейдинг». «Деметра-Холдинг» ещё владеет более 75% сервиса для автоматизации перевозок зерна в России Smartseeds и развивает цифровую платформу «Поле.рф». В целом же в сезоне 2020-2021 годов компания стала третьим российским экспортером зерна, отгрузив 5 млн тонн.

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Из серии «Интересный факт». Первые хранилища зерна были найдены в регионах Леванта и Джезиры. Их относят к 11.500 — 10.000 годам до нашей эры. Представляете, получается, люди пользуются хранилищем зерна уже как минимум 135 веков подряд. Первые хранилища зерна подвешивались между жилищами. Затем, где-то в районе 10.500 года до нашей эры, они переместились внутрь дома. А уже в 9.500 годах до нашей эры, для хранения зерна начали строиться отдельные комнаты (силосы) размером приблизительно 3×3 метра. В дальнейшем хранение зерна стало не просто распространенной, а необходимой мерой для жизнедеятельности человека. Так, например, древние египтяне научились накапливать зерно в годы изобилия и хранить его до неурожайных годов. В начале прошлого века, особенно популярным типом силосов стали бетонные ёмкости. Такие в большом количестве строились в 1920-1960 годах. С развитием металлургии, в начале 30-х годов, появились первые стальные силосы. В то время они состояли из листов металла толщиной 6-14 мм, которые соединялись между собой методом сварки. В 1969 году немец Ксавер Липп изобрел и построил первый спирально-навивной силос (в котором листы металла крепятся фальцевым зажимом). По мере того, как прогресс наступает, усовершенствуются и их конструкции дальше. Кстати, первый силосный элеватор был построен в США (г. Дулут) в 1845 году, а в России (Нижний Новгород) — в 1887 году.

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И снова автоприёмка, только вид сверху:

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Как я уже сказал выше, инфраструктура комплекса позволяет принимать зерно не только с автомобильного, но и с железнодорожного транспорта:

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Железнодорожный участок. Своих путей 3990 метров. По длине может казаться меньше, но тут на одну длину бывает 3-4 путей. Их пути заканчиваются на жд. станции Ипатово. Работают здесь четыре человека (два машиниста и два составителя поездов):

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Из интересного вот ещё такой момент. Компания «Деметра-холдинг», видя запрос на перемены в логистическом плане и рост объёмов закупок нашего зерна в мире, всё активнее задействует именно свою железнодорожную инфраструктуру. И опять Ипатовский комбинат хлебопродуктов у них в пионерах ходит.

Так с сентября этого года отсюда стали курсировать маршрутные перевозки зерна. Первый собственный прямой железнодорожный поезд с пшеницей в объеме 3,4 тысячи тонн ушёл на Новороссийский зерновой терминал. Он состоял из 47 вагонов с зерном. Оператором маршрута выступил «Русагротранс», который тоже входит в Холдинг. По итогам, на практике подтвердилось, что маршрутизация — это наиболее эффективный способ перевозки грузов, который позволяет сокращать сроки доставки, повышать оборачиваемость вагонов и т. д. А запуск одного такого проекта позволяет сократить загрузку автодорог на 100 грузовиков в день. Так что экономический эффект по всем фронтам очевиден.

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Тепловоз свой, построенный на Калужском машиностроительном заводе. Он хоть и старенький, 1982 года рождения, но все свои обязанности выполняет шустро, так сказать, старая гвардия, не все новые так могут:

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Зерновая галерея с транспортёрами:

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Отгрузка жд вагонов составляет до 50 вагонов/сутки:

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Зерну пора на выход, да и нам честь знать.

Большое спасибо «Деметра-Холдинг» за открытость, а всем сотрудникам ОООР «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» за тёплый приём!

Именно такие мощные компании с большими амбициями, да ещё и с государственным контролем, стоят на страже нашего зернового благополучия. Мне очень импонируют те темпы, с которыми «Деметра-Холдинг» развивается в последнее время.

Роста Вам и дальнейшего процветания!

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