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Транспорт и логистика

Новые автомобили российского производства поступают в медучреждения регионов России. Обзор

 © admkrai.krasnodar.ru

В первой половине ноября 2021 г. в регионы РФ поступили новые санитарные автомобили медицинской службы и автомобили СМП.

12 декабря 2021 года больницам Краснодарского края было передано 76 автомобилей российского производства Lada Largus, укомплектованных медицинским оборудованием.

Всего в 2021 году медучреждения края получили 344 автомобиля.

Ранее, в декабре 2020 года, в медучреждения Краснодарского края получили 99 новых автомобилей, 90 из которых предназначены для выезда участковых врачей на дом к пациентам.

 © Фото из открытых источников

9 ноября 2021 года медучреждения Псковской области получили 54 новых автомобиля Лада (40 Грант и 14 Ларгусов) ,которые поступили в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области.

 © primamedia.gcdn.co

10 ноября 2021 года медучреждения Красноярского края получили 48 новых автомобилей скорой помощи, 37 из которых направлены больницами региона, а 11 автомобилей переданы Красноярской городской станции скорой мед. помощи.

Ожидается, что всего в 2021 году медучреждениям края будет передано 168 медицинских машин, что в 1,5 раза больше поступивших в 2020 году (105 автомобилей).

 © nso.ru

3 ноября 2021 года медучреждениям районов Новосибирской области переданы 33 новые машины скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ, оснащенные медицинским оборудованием.

За пять лет реализации программы в регионе планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.

 © Фото из открытых источников

В Волгоградскую область поступила новая партия машин скорой помощи в количестве 24 штук. Все машины оснащены медицинским оборудованием.

С 2016 по 2021 годы в область поступило 286 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений на 100 процентов.

Также в настоящий момент идет замена машин, которые поступили в область в 2016 году и выработали пятилетний срок эксплуатации.

 © static.sakh.com

12 ноября 2021 года медучреждения Сахалинской области получили 25 новых автомобилей отечественного производства, а именно 13 «Газелей» и 12 «УАЗов».

Всего в 2021 году лечебные организации Сахалинской области пополнили 94 новых автомобиля.

 © orenburg-gov.ru

2 ноября 2021 года медучреждениям Оренбургской области были переданы 20 новых автомобилей скорой мед.помощи.

Всего в 2019-2021 г. г. скорая медицинская помощь области получила 127 новых автомобилей.

 © Фото из открытых источников

3 ноября 2021 года медучреждения Ярославской области получили первую партию новых автомобилей в количестве 17 штук общей стоимостью 55,6 млн рублей. Ожидается, что до конца 2021 года в регион прибудут еще 11 медицинских спецавтомобилей.

В 2020 году ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» получила 19 новых автомобилей СМП.

 © Фото из открытых источников

12 ноября 2021 года калужской скорой помощи, которая в 2021 году отметила свой столетний юбилей, были переданы 10 новых автомобилей.

 © udmurt.er.ru

10 ноября 2021 года больницы Удмуртии получили первую партию из 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи, что позволило обновить автопарк до 90 процентов. Ожидается, что до конца 2021 года автопарк СМП Удмуртии пополнят еще 13 новых машин.

В этом году в больницы Удмуртии уже поступили 111 единиц санитарного транспорта, а до конца 2021 года ожидается поступление еще 12 автомобилей.

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