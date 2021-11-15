В Ростовской области стартовала работа новой линии по производству котлет из мяса индейки

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В Октябрьском районе Ростовской области на мясоперерабатывающем заводе ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате») стартовала работа новой высокопроизводительной котлетной линии. Проектная мощность линии составляет 500 кг продукции в час. Объем инвестиций в новое оборудование и монтаж линии — порядка 100 миллионов рублей.

ГК «Дамате» реализует в Ростовской области проект по перезапуску комплекса по производству индейки плановой мощностью 85 тысяч тонн в убойном весе в год. Перезапуск стартовал в июне прошлого года. За это время были введены в эксплуатацию инкубатор, птичники для содержания родительского стада, корпуса подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и мясоперерабатывающий завод.

Благодаря перезапуску мясоперерабатывающего завода, компания в конце 2020 года начала выпуск продукции. До настоящего времени завод был в основном ориентирован на производство натуральных мясных полуфабрикатов и частей тушки индейки. В прошлом месяце на предприятии была смонтирована новая высокопроизводительная котлетная линия.

Запуск новой котлетной линии — очередной важный шаг в сторону производства продукции глубокой переработки. Это позволит компании расширить ассортимент и со временем объем производства, что должно повлиять на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продукцию. Также важно, что предприятие начинает развивать и свои экспортные возможности. Еще одно важное для нас направление — это обеспечение населения сельских территорий рабочими местами.

Уже на сегодняшний день на заводе работает более 2100 человек".По словам руководства ГК «Дамате», большое внимание предприятие уделяет ассортименту охлажденных полуфабрикатов и продукции глубокой переработки. На заводе уже работают линии по производству купат и по производству маринадной группы.

Установка котлетной линии — очередной важный шаг в сторону производства высокомаржинальной продукции. Запуск новой технологической линии позволил компании расширить ассортиментную линейку за счет появления категории рубленных полуфабрикатов. На современном оборудовании уже изготавливаются котлеты, тефтели, шницели, крокеты из 100% мяса индейки.

«Специалисты компании отслеживают тренды на современном, быстро меняющемся рынке и оперативно реагируют на запросы наших потребителей, — отметил важность расширения ассортимента генеральный директор ГК „Дамате“ Рашид Хайров.

— Мы даём покупателям возможность покупать качественную продукцию из мяса индейки, не требующую много времени и усилий для её приготовления. Свою роль в популярности наших продуктов играют также порционность и, конечно, широкая линейка вкусов».Оборудование для новой котлетной линии было закуплено у ведущих западных производителей. Новое производство состоит из нескольких участков, где в процессе изготовления продукта по специальным рецептурам и в соответствии с технологией последовательно происходит измельчение мясной массы, фаршесоставление, перемешивание, подсыпка специй, взвешивание и формовка полуфабриката, обсыпка сухарями и приправами, охлаждение и упаковка.

Котлетная линия полностью автоматизирована, что значительно повышает производительность по сравнению с ручным трудом и снижает влияние человеческого фактора, что в свою очередь гарантирует стабильность качества и вкуса продукции из индейки. На линии работает всего 12 сотрудников, которые осуществляют функции контроля за работой оборудования и за соблюдением всех требуемых параметров.

В планах компании расширить количество позиций и начать выпуск котлет с различными начинками, мясных шариков, биточков. Кроме этого, рассматривается вопрос об увеличении объема выпуска этих видов продукции.