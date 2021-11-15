В Липецкой области завод приступил к выпуску новых культиваторов

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На Грязинском культиваторном заводе начался серийный выпуск дискового культиватора для внесения безводного аммиака и жидких удобрений.

Новая почвообрабатывающая машина позволяет не только выбирать тип вносимого удобрения, но и регулировать расстояния между рабочими органами. Она может работать как по сплошному полю, так и в междурядье.

Использование дискового ножа обеспечивает минимальное разрушение верхнего слоя почвы и снижает нагрузку на трактор.

Инвестиции завода в конструкторские разработки, изготовление инструментальной и сварочной оснастки, а также создание опытного образца составили 8,9 млн рублей. До конца месяца будут сданы еще два культиватора, один из которых уже продан и будет использоваться на полях ООО СХП «СТАРТ» в Елецком районе.

Ранее это хозяйство рассматривало покупку аналогичной машины американского производства, но по результатам изучения всех характеристик остановилось на продукции родного региона.

По мере наращивания объемов производства планируется приобретение дополнительного металлообрабатывающего оборудования на общую сумму 9,7 млн рублей, а также создание 12 рабочих мест.