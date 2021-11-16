Яндекс создал три мощнейших в России суперкомпьютера

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Яндекс рассказал о создании трех мощнейших в России суперкомпьютеров, все они вошли в новую версию мирового рейтинга TOP500, заняв в нем 19-е, 36-е и 40 места. Самый мощный из них — «Червоненкис» — имеет производительность 21,53 петафлопса. Все три суперкомпьютера обогнали Christofari и Christofari Neo компании «Сбер», которые ранее лидировали по производительности среди российских машин, а сейчас занимают 43 и 72 места в TOP500. В первой десятке рейтинга в основном машины, созданные в Японии, США и Китае, а также в европейских странах — Германии и Италии.

TOP500, который обновляется два раза в год в ноябре и июне, считается самым авторитетным списком суперкомпьютеров. Рейтинг машин формируется на основе бенчмарка LINPACK, измеряющего производительность работы с числами с плавающей запятой. Бенчмарк позволяет определить, как быстро машина решает плотную систему уравнений Ax = b, где A — это плотная (то есть с небольшим количеством нулей) матрица коэффициентов размером n x n, b — вектор-столбец свободных членов, x — вектор-столбец неизвестных. В июне первое место в TOP500 занял японский суперкомпьютер Fugaku с мощностью 415,5 петафлопса, а мощнейшей российской производительной системой стал Christofari «Сбера», он оказался на 61 строчке (11 ноября Сбер представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo с производительностью 11,95 петафлопса).

15 ноября TOP500 опубликовал новый список из 500 мощнейших суперкомпьютеров и признал суперкомпьютер Яндекса под названием «Червоненкис» самой мощной производительной системой в России и Восточной Европе. Он показал производительность в 21,53 петафлопса, то есть 21,53 квадриллиона операций с плавающей точкой в секунду, и занял 19-ю строчку рейтинга.

«Червоненкис», названный в честь российского математика и информатика Алексея Червоненкиса, построен на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100. Он включает 199 вычислительных узлов, связанных высокоскоростной сетью Infiniband HDR с пропускной способностью 800 гигабит в секунду. Яндекс ввел «Червоненкиса» в эксплуатацию в июне.

В ноябрьский список TOP500 кроме «Червоненкиса» вошли еще два суперкомпьютера Яндекса, которые тоже не были анонсированы ранее: «Галушкин» с мощностью 16,02 петафлопса стал вторым в России и 36-м в мире, а «Ляпунов» показал производительность в 12,81 петафлопса, и его признали третьим в России и 40-м в мире. «Ляпунова» ввели в эксплуатацию в прошлом декабре, а «Галушкина» — в этом июне.

На первой строчке мирового рейтинга осталась японская машина Fugaku с производительностью 442 петафлопса, на втором месте построенный IBM компьютер Summit, установленный в Окриджской национальной лаборатории (148 петафлопс), и на третьем — система Sierra, аналогичная Summit, установленная в Ливерморской лаборатории (94,6 петафлопса).