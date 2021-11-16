В Ростовской области введён в эксплуатацию шестой ветропарк

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В Ростовской области ввели в эксплуатацию второй этап ветропарка, расположенного на территории Каменского района и города Донецка. В настоящее время мощность «Казачьей ВЭС» составляет 100 МВт.

«Сегодня строительство ветропарков в регионе в рамках проектов, реализуемых с 2018 года, завершено. Введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 610 МВт, причем три из них, мощностью 260 МВт, - в текущем году, — отметил замглавы Ростовской области. — Отмечу, инвесторы рассматривают возможность продолжения реализации проектов в Ростовской области. Количество ветропарков, их мощности и места расположения станут известны после принятия окончательных решений компаниями и проведения соответствующих тендеров».

Общий объём поставленной ветроэлектростанциями электроэнергии на оптовый рынок с момента их запуска составил более 1,3 тыс. ГВт ч. До конца года планируется поставить на рынок ещё более 500 ГВт ч.