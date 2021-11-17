Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде в Узбекистане

© edu.gov.ru

Четыре золотые и одну серебряную медаль завоевали российские школьники, выступавшие на первой Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Олимпиада проходила в смешанном (очно-дистанционном) формате при поддержке Минпросвещения России.

Иван Касьянов из Бийска является абсолютным победителем олимпиады.

Ребята из России выполняли задания интеллектуального соревнования очно в городе Фергане Республики Узбекистан. Всего в олимпиаде приняли участие сборные 19 стран.

Золотые медали завоевали:

Иван Касьянов, Бийский лицей-интернат (Алтайский край);

Алексей Санин, Инженерный лицей № 83 имени М.С. Пинского УГНТУ, г. Уфа (Республика Башкортостан);

Ольга Терехова, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный (Московская область);

Радмир Жумаев, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный (Московская область).

Обладателем серебряной медали стал ученик Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный (Московская область), Роман Максимов.

Справочно

Первая Международная олимпиада по физике имени Аль-Фергани прошла в городе Фергане с 7 по 11 ноября.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная для участия в международных олимпиадах формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое мероприятие в стране по выявлению и развитию одарённых учащихся, ежегодно в ней участвуют свыше 6 миллионов школьников. Федеральным законодательством предусмотрена льгота для призёров и победителей олимпиады — поступление в вуз без вступительных испытаний по специальности, которая соответствует профильному направлению олимпиады.