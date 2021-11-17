Трансмашхолдинг исполнил контракт на поставку вагонов «Почте России»

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») выполнил договор с компанией «Зенит лизинг» на изготовление и поставку багажно-почтовых вагонов модели 61-4505.01. В течение октября 83 единицы техники отправлены заказчику для их дальнейшей передачи АО «Почта России».

Вагоны модели 61-4505.01 (со служебным помещением) предназначены для почтовых перевозок не только по территории России. Конструкция разработана с возможностью эксплуатации вагона с тележками двух видов, благодаря чему этот подвижной состав используется на железных дорогах Китайской Народной Республики.

Техника оснащена системой комплексного мониторинга, которая способна контролировать одновременно до 10 багажно-почтовых вагонов, входящих в состав поезда.Конструкционная скорость (160 км/ч) позволяет использовать вагоны в составе как почтово-багажных, так и пассажирских поездов.Вагон разделен на грузовую и служебную зоны. Сохранность упаковки груза обеспечивается благодаря отсутствию на стенах и полу выступов, а также специальной системе крепления.

Производство багажно-почтовых вагонов на Тверском вагоностроительном заводе освоено в 2015 году. В настоящее время в распоряжении Почты России уже около 300 вагонов моделей 61-4505 и 61-4504. Эта продукция ТВЗ является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Товары производственно-технического назначения» за 2015 год.

Входящий в состав ТМХ Тверской вагоностроительный завод является единственным в России производителем пассажирских вагонов локомотивной тяги, а также создаваемых на их базе специальных вагонов. Обладая современной в России конструкторской и производственной базой, ТМХ способен создавать подвижной состав, в том числе вагоны, практически всех существующих классов. Разработки холдинга базируются на самых лучших решениях, существующих в мировом вагоностроении.