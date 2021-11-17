В августе 2021 г. Россия установила новый рекорд по экспорту пшеницы

По данным таможенной статистики, в августе 2021 г. Россия экспортировала 5218 тыс. т пшеницы. Это новый рекорд для отгрузок за один месяц, значительно превосходящий прежнее достижение — 5015 тыс. т в сентябре 2020 г. (подробнее — здесь) Впрочем, в условиях действующих ограничений экспорта (ранее тарифная квота, сейчас — экспортная пошлина) и меняющихся настроений рынка амплитуда колебаний экспорта от месяца к месяцу заметно выросла.

Августовский результат России стал третьим в истории мировым показателем: больше было только у США в октябре 1984 г. (6,6 млн т) и сентябре 1981 г. (5,3 млн т); прошлогодний сентябрьский пик, соответственно, переместился на 4-ю строчку. Всего же России после двух американских пиков принадлежат следующие 12 лучших месячных показателей экспорта пшеницы, все они фиксировались в последние 4 года.

Рубеж 4 млн т пшеницы в месяц из стран-экспортёров до нынешнего года преодолевали только США и Россия. США — 17 раз за всё время, в том числе в XXI в. — только 5 раз: в августе, сентябре и октябре 2007 г., апреле 2011 г. и сентябре 2013 г., максимум за этот период — 4,3 млн т в октябре 2007 г. Россия — уже 18 раз: впервые — в августе 2014 г., последний раз (на данный момент) — в сентябре 2021 г.

В сентябре 2021 г. отметку 4 млн т впервые преодолела Украина (4,4 млн т). Исторические рекорды других экспортёров пшеницы: Аргентина — 3,8 млн т в январе 2020 г., Канада — 3,3 млн т в июле 1992 г., Австралия — 2,8 млн т в июне 2021 г., Франция — 2,7 млн т в апреле 2020 г.

Основными направлениями вывоза в пшеницы из России в августе 2021 г. были Турция (1402 тыс. т), Египет (587 тыс. т), Нигерия (325 тыс. т), Саудовская Аравия (291 тыс. т), Израиль (259 тыс. т) и Азербайджан (179 тыс. т), а также «неизвестные страны» (844 тыс. т), к которым отнесены Иран, Сирия, Венесуэла и Куба.

По итогам всего 2021 г. Россия должна сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы — шестой год подряд. По текущим оценкам, он превысит 30 млн т, тогда как у США и Австралии составит примерно по 25 млн т, у Канады — 22 млн т, у Украины — до 20 млн т, у Франции — 18 млн т.

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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, национальной внешнеторговой статистики, ITC Trade Map.