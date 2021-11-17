В Удмуртии восстановлено более 8,7 тысяч гектаров сельхозземель

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С начала 2021 года сельхозпредприятия Удмуртии вернули в хозяйственный оборот 8706 га заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. Работа в отрасли продолжилась и по постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт.

Больше всего площадей с начала этого года ввели в оборот в Сарапульском районе Удмуртии — около 3370 га при плане 1100 га. Активно в этом направлении также работали хозяйства Кезского района — 792 га (100 га) и Глазовского района — 584 га (500 га). В целом работа по восстановлению главного ресурса сельхозпроизводства велась в 22 из 25 сельских районов республики. Сельхозпредприятиям на проведение культуртехнических работ предоставлено субсидий на сумму 44 млн руб.

Сельхозземли вводятся и в правовой оборот, это значит, приобретают хозяина. Так, за последние два года на кадастровый учет поставлены земельные участки общей площадью 69,6 тыс. га. В том числе в 2021-ом будут учтены 26,0 тыс. га. Для проведения этих работ Минсельхозом Удмуртии также предусмотрена господдержка — сельские муниципалитеты получили более 13 млн руб. Теперь эти оформленные в муниципальную собственность земли могут передаваться в собственность или в аренду по итогам торгов для организации сельхозпроизводства. Без проведения торгов — для реализации инвестиционных проектов в АПК.

Восстановление заброшенных сельхозземель в АПК Удмуртии ведётся с 2017 года, за это время урожай сельхозкультур стал выращиваться ещё на 35 тыс. га. Согласно производственным планам, в 2021 году аграрии республики намеревались вернуть в сельхозоборот 4,5 тыс. га пустующих земель — отраслевой целевой показатель по состоянию на 1 ноября выполнен на 193%.