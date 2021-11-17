В калининградском индустриальном парке «Храброво» открыто первое производство

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В индустриальном парке «Храброво» в Калининградской области 16 ноября начал работать первый завод. Производство занимается выпуском пищевых добавок «Феникс Ингредиентс» швейцарской компании Phoenix Ingredients SA.

Общая площадь завода превышает 3 тысячи м2. Сейчас на предприятии работает всего одна линия. Она представляет собой вертикальное производство: на верхнем уровне соль, специи, фосфаты и прочие пищевые добавки загружаются в специальный аппарат, после этого все ингредиенты смешиваются в определённой пропорции, а на нижнем — фасуются по упаковкам. Готовую продукцию поставляют переработчикам для производства колбасных и мясных изделий.

Создано 46 рабочих мест.

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Ассортимент выпускаемой продукции превышает 300 наименований. Плановая мощность предприятия — 5,5 тысяч тонн в год. В полную силу он сможет заработать после запуска ещё трёх линий. По словам руководителя, это произойдёт в 2023 году.

Компания «Феникс ингредиентс» получила разрешение на строительство завода в октябре 2019 года. С предприятием по производству пищевых добавок она стала резидентом особой экономической зоны. Инвестиции в проект оценивались в 86 миллионов рублей.

Запуск завода завершает подготовительный этап площадки «Храброво», предлагающей полноценную инфраструктуру для реализации промышленных инвестиционных проектов.

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