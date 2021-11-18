© www.rushydro.ru

Сегодня, 18 ноября, ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) ввело в работу линию электропередачи напряжением 35 кВ «Шахтерская — Бошняково» для надёжного электроснабжения северных населённых пунктов Углегорского района. Она заменит ЛЭП, построенную более 80 лет назад.

Торжественная церемония ввода ЛЭП в эксплуатацию прошла в Центральной оперативно-диспетчерской службе филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».

Старая ЛЭП общей протяженностью около 70 километров была построена в 1938 году и была единственным источником электроснабжения сел Надеждино, Тельновское, Лесогорское и Бошняково. При отключении линии предприятия жизнеобеспечения, социально значимые объекты, а также порт и угольный разрез оставались обесточенными. В последние несколько лет Сахалинэнерго многое сделало для повышения надежности работы данной ЛЭП. Количество отключений значительно снизилось, однако проектные решения — длина пролетов, деревянные опоры, сцепная арматура и многое другое — не отвечает изменившимся климатическим условиям и требованиям обеспечения устойчивости работы электросетевого объекта.

Бошняково, где находятся, в том числе производственные объекты, теперь получает электроэнергию по новой ЛЭП. Кроме того, в рамках реализации данного проекта реконструированы существующие подстанции «Шахтерская» и «Бошняково», построены две новые подстанции «Тельновская-2» и «Лесогорская-2». В следующем году начнутся работы по переподключению сел Тельновское, Лесогорское и Надеждино к данным подстанциям.

«Новая линия протяженностью 63 км, в отличие от старой ЛЭП, построена на металлических опорах. Для обеспечения большей устойчивости к воздействию неблагоприятных погодных условий — налипанию снега и ветровых нагрузок — сокращена длина пролетов между опорами», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Павел Яковлев.

За время строительства ЛЭП энергетики установили 555 опор, смонтировали 197 км провода и 63 км волоконно-оптической линии связи. Общий вес провода составил 93 тонны, металлоконструкций — 1677 тонн. Большая часть линии проходит в труднодоступной местности — в горах. Самым сложным участком для строителей стал Тельновский перевал.

Тем не менее, строительство новой ЛЭП завершилось раньше намеченного срока. Для увеличения темпов в поселке Шахтерске для энергостроителей был возведен строительный городок, с материка на остров оперативно доставлялась необходимая техника. В среднем ежедневно было задействовано 90 человек, привлекалось более 100 единиц техники.

ЛЭП «Шахтерская — Бошняково» — важнейший объект для электросетевого хозяйства островного региона. Это первый реализованный проект строительства ЛЭП в рамках программы устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области

Строительство ЛЭП «Шахтерская — Бошняково» предусмотрено государственной программой по развитию электроэнергетики Сахалинской области и инвестиционной программой ПАО «Сахалинэнерго». Источниками финансирования стали собственные средства энергокомпании. Всего стоимость строительных работ, материалов и оборудования составила свыше 1,1 млрд рублей.

Впервые вопрос о необходимости строительства новой ЛЭП-35 кВ «Шахтерская — Бошняково» возник в 2009 году. Эксперты пришли к выводу, что строительство новой ЛЭП экономически более эффективно и оказывает меньшую нагрузку на тариф, чем другие варианты.

© www.rushydro.ru

© www.rushydro.ru

© www.rushydro.ru