Сбор гречихи в России превысил 1 млн тонн

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В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, по состоянию на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит уровень 2020 года и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки.

В текущем году посевные площади под культурой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га, что позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов.В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области.

Минсельхоз ведет планомерную работу, направленную на расширение посевных площадей, внедрение современных технологий, увеличение объемов внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных семян. Эти и другие меры способствуют росту производства крупяных культур и формируют значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.