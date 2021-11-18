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Агропром и пищевая промышленность

Сбор гречихи в России превысил 1 млн тонн

 © glasnarod.ru

В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, по состоянию на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит уровень 2020 года и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки.

В текущем году посевные площади под культурой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га, что позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов.В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области.

Минсельхоз ведет планомерную работу, направленную на расширение посевных площадей, внедрение современных технологий, увеличение объемов внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных семян. Эти и другие меры способствуют росту производства крупяных культур и формируют значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/ne...hikhi-v-rossii-prevysil-1-mln-tonn/

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сельское хозяйство, статистика
  • Нет аватара termometrix
    18.11.2119:18:03

    Гречиха содержит много железа, а также кальций, калий, фосфор, йод, цинк, фтор, молибден, кобальт, а также витамины В1, В2, В9 (фолиевую кислоту), PP, витамин Е. Цветущая надземная часть гречихи содержит рутин, фагопирин, прокатехиновую, галловую, хлорогеновую и кофейную кислоты; семена — крахмал, белок, сахар, жирное масло, органические кислоты (малеиновая, меноленовая, щавелевая, яблочная и лимонная), рибофлавин, тиамин, фосфор, железо. По содержанию лизина и метионина белки гречихи превосходят все крупяные культуры; для него характерна высокая усвояемость — до 78%.

    Углеводов в гречихе, как и в других крупах (перловой, пшене), около 60%; имеющиеся углеводы долго усваиваются организмом, благодаря чему после приёма пищи из гречки можно чувствовать себя сытым длительное время. При долгом хранении гречневая крупа не прогоркает, как другие крупы, и не плесневеет при повышенной влажности.

    #1243203
  • Нет аватара nabludatel71
    18.11.2119:18:17

    В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

    Больше того, оно уже много лет каждый год покрывает потребности внутреннего рынка, и ещё остаётся запас и на экспорт. За последние 10 лет самый слабый урожай гречки был в 2014-м — 662 тыс. т в весе после доработки. При том что потребление оценивается в 600-700 тыс. т. А в 2017-м урожай был 1,5 млн т — т. е. два годовых потребления! Та гречка до сих пор не вся разошлась.

    Несмотря на это, каждый год СМИ и магазины раздувают гречневый ажиотаж, нагревая склонный к панике народ.

    #1243204
    • Нет аватара termometrix
      18.11.2119:28:28

      Несмотря на это, каждый год СМИ и магазины раздувают гречневый ажиотаж, нагревая склонный к панике народ.

         

      #1243205
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      18.11.2119:55:47

      Несмотря на это, каждый год СМИ и магазины раздувают гречневый ажиотаж, нагревая склонный к панике народ

      К сожалению, не только гречиха. Подсолнечное масло, картофель, рис, сахар, капуста и морковь, даже хлеб… да много чего.

      Жадность и бессовестность торгашей и посредников поистине безгранична.

      Да и народ раз за разом ведётся на это.

      #1243207
      • Нет аватара nabludatel71
        19.11.2110:54:40

        С каждым продуктом своя история. С подсолнечным маслом, например, есть прямая связь с мировым рынком масел и большие колебания цен в связи с высокой ориентацией на экспорт. Плюс фактор урожая — в прошлом году случился форменный провал. Хлеб — это просто постепенное удорожание продукта, как и почти всего вокруг, только связи с ценой зерна там, вопреки представлению многих, очень мало, намного больше влияют общие факторы: тарифы на тепло и электричество, бензин, налоги и т. д.

        А вот с гречкой такого нет — тут классический пример спекуляции. После того, как в 2010-м случилась реальная катастрофа с урожаем, у всех засело в подкорке, что гречка может пропасть, — чем и пользуются.

        #1243248
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          19.11.2112:33:53

          Гречка — стратегический продукт в России    

          Без него русский человек не может жить —

          шучу конечно     — но что-то в этом есть.

          Я сам люблю гречку, но в меру и без гречки спокойно могу прожить — спекулянты однако используют эту народную страсть.

          #1243276
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          19.11.2112:39:11

          Ну здесь бы я поспорил. Все перечисленные мной продукты — спекуляция.

          — В этом году ожидается высокий, а может и рекордный, урожай подсолнечника — всякая шпана угрожает подорожанием.

          — сахарная свёкла — посевы расширены на 10%, урожай будет выше 2020 года — «ожидают роста цен»,

          — пшеница — собрали снова выше крыши — нет, «надо цены поднимать»,

          — морковь, капуста, лук — собрано больше прошлого года — цены в 2 раза (а может и больше) прошлого года. Отмазка — снова низкий урожай.

          — картофель — урожай будет не ниже прошлого года, а может и выше. Самый дешёвый картофель в магазинах — по 40 руб. Отмазка — более поздние сроки уборки, низкий урожай.

          Причины разные. Кто хочет что-то сделать, всегда найдёт способ и причину.

          Правительство должно нещадно давить этих спекулянтов, в первую очередь торговые сети, они правят этот бал.

          #1243278
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