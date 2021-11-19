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В Перми открылся филиал Юговского комбината молочных продуктов, начался поэтапный запуск нового производства.

На данный момент запущена линия по производству сухого молока и сухой сыворотки. Максимальная мощность линии — 60 тонн сухой сыворотки или 30 тонн сухого молока в сутки.

Комбинат планомерно модернизирует старые цеха. В прошлом году запущено сырохранилище, летом — новый аппаратный цех и приёмка молока.

Объём инвестиций в запуск нового производственного комплекса составил свыше 2 млрд рублей.

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Позже начнут работу линия по производству масла (240 тонн в сутки) и две линии по производству сыров общей мощностью 100 тонн в сутки. Комплекс будет способен ежесуточно перерабатывать до 2,5 тысяч тонн молока.

Открытие нового филиала ЮКМП создаст 200-250 новых рабочих мест.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году и является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае.