Новый зерносушильный комплекс АО «Птицефабрика Чайковская» введён в эксплуатацию

На территории акционерного общества «Птицефабрика Чайковская» начал функционировать комплекс для сушки зерна, достигнув своей полной производственной мощности. Главный агроном данного предприятия, Андрей Васильевич Макаров, рассказал о возможностях передового оборудования.

«Наш современный зерносушильный комплекс может одновременно загружать 80 тонн зерна и перерабатывать до 100 тонн благодаря бункеру-накопителю. Производительность сушилки достигает 40 тонн в час, что позволяет нам перерабатывать за одну смену 220 тонн сухого зерна, исключая необходимость ночных смен. Это облегчает задачи по сбору и сушке зерна с наших полей», — отметил специалист.

Андрей Васильевич добавил, что благодаря полной автоматизации комплексом могут управлять всего два оператора. Специализированная программа проводит мониторинг уровня влажности, задает оптимальные режимы температуры, контролирует подачу газа и фиксирует все результаты работы. Датчики, передающие данные в центральную систему, осуществляют контроль за процессами. После сушки зерно направляется либо на склад для хранения, либо в комбикормовый цех.

Макаров сообщил, что уборка урожая идет полным ходом.

«На данный момент убрано 403 гектара озимой пшеницы, что составляет 12% от запланированного. Работы по уборке, вероятно, продолжатся до конца сентября», — резюмировал Андрей Макаров. «Я хотел бы поделиться значительным достижением. В этом году на одном из полей озимой пшеницы мы собрали рекордные 215 тонн с 43 гектаров, что соответствует урожайности в 50 центнеров с гектара, сравнимой с южными регионами России», — подчеркнул с улыбкой главный агроном.

Важно подчеркнуть, что птицефабрика активно использует отечественные разработки, а новый зерносушильный комплекс был доставлен с Алтая при помощи специализированных перевозок для крупногабаритных грузов.

«Птицефабрика Чайковская» демонстрирует стабильное развитие. За 47 лет объем производства яиц увеличился с 25 до 360 миллионов штук в год. Предприятие постоянно модернизирует мощности и внедряет новейшие технологии. В 2025 году началось строительство нового комбикормового завода, введен в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс, а также запланировано расширение складов для хранения тары. В этом году успешно завершена модернизация нового цеха на 105 тысяч голов молодняка, который уже введен в эксплуатацию.