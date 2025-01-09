Пермский «Колхоз имени Чапаева» запустил новую молочно-племенную ферму на 480 голов КРС

Пермский «Колхоз имени Чапаева» запустил новую молочно-племенную ферму на 480 голов КРССледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
27 декабря вблизи села Троицк Кунгурского района Пермского края открыта новая молочно-племенная ферма на 480 голов.
Её за 2 года построила ижевская строительная организация ООО «Дедал».
Сметная стоимость строительства фермы — 350 млн рублей. Также установлено оборудование на сумму 82 млн рублей. Срок окупаемости этой фермы составляет четыре года.
Ферма эта особенная, чапаевцы здесь экспериментируют.
— На этом комплексе мы впервые ввели систему беспривязного содержания коров, — поясняет председатель СПК «Колхоз имени Чапаева» Ольга Попова. — На ферме впервые установлено новое молочное оборудование. Здесь будет работать ещё и робот — подталкиватель кормов. При максимальной автоматизации уменьшается доля ручного труда.
https://iskra-k...ox9acr190303229
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