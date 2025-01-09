Пермский «Колхоз имени Чапаева» запустил новую молочно-племенную ферму на 480 голов КРС

© iskra-kungur.ru

27 декабря вблизи села Троицк Кунгурского района Пермского края открыта новая молочно-племенная ферма на 480 голов.

Её за 2 года построила ижевская строительная организация ООО «Дедал».

Сметная стоимость строительства фермы — 350 млн рублей. Также установлено оборудование на сумму 82 млн рублей. Срок окупаемости этой фермы составляет четыре года.

Ферма эта особенная, чапаевцы здесь экспериментируют.

— На этом комплексе мы впервые ввели систему беспривязного содержания коров, — поясняет председатель СПК «Колхоз имени Чапаева» Ольга Попова. — На ферме впервые установлено новое молочное оборудование. Здесь будет работать ещё и робот — подталкиватель кормов. При максимальной автоматизации уменьшается доля ручного труда.

https://iskra-k...ox9acr190303229

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен