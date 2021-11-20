При Морозовской больнице в Москве открыли центр детской трансфузиологии

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19 ноября в московской Морозовской больнице открылся новый корпус трансфузиологии — единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови.

Благодаря новому центру все педиатрические и акушерские стационары города будут объединены в сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для новорожденных и детей старших возрастов.

Оборудование позволяет заготавливать компоненты крови в малых (детских) дозах, в том числе для новорожденных (эритроцитная взвесь, отмытые эритроциты, свежезамороженная плазма и тромбоцитный концентрат, которые требуются в объемах от 50 миллилитров). В сложных случаях возможен индивидуальный подбор крови, а для новорожденных — подбор с учетом результата тестирования сыворотки матери ребенка. Хранить компоненты крови будут в современной морозильной камере (до 3,5 тонны плазмы) и криогенном хранилище (в состоянии глубокого охлаждения).

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Учреждение разместилось в двухэтажном здании площадью 2,3 тыс. кв. метров, построенном в 1902 году. В корпусе 9 провели капитальный ремонт: работы начались в декабре 2019 года и закончились в ноябре 2021-го.

Для центра закупили 127 единиц современного оборудования. Золотой стандарт качества компонентов и препаратов крови будет обеспечен лабораторным комплексом, с помощью которого специалисты смогут проводить свыше 20 видов исследований.

Для оперативной регистрации доноров в центре установлен терминал с электронной очередью, в зоне ожидания организованы два донорских зала на 12 кресел для донаций. Кроме того, оборудованы палаты для длительных процедур. Для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда. Коридоры центра украшены пейзажными фотографиями. Их автор — врач-онколог Морозовской больницы Светланы Горбатых, призер многих российских и международных фотоконкурсов.

Открытие центра увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов с 5 до 10 тыс. литров в год. На базе центра будут обучать до 500 профильных специалистов в год. Здесь создадут базовую подготовку по трансфузиологии врачей клинических специальностей и ординатуру.

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

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