В Татарстане открыто движение по участку подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга»

© rosavtodor.gov.ru

Сегодня, 21 ноября, после капитального ремонта был открыт 11-километровый участок (км 4 — км 15) подъездной автодороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга», проходящий вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района Республики Татарстан.

© rosavtodor.gov.ru

В ходе капремонта федеральные дорожники увеличили количество полос движения с двух до четырех путем уширения проезжей части в границах полосы отвода существующей дороги. В местах расширения выполнено устройство новой дорожной одежды и усиление существующей. Асфальтобетонные слои были подобраны по технологии объемного проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Для обеспечения водоотвода отремонтированы 23 водопропускные трубы. Для отвода поверхностных стоков устроили кюветы, сборные железобетонные прикромочные лотки и водосбросы по откосам.

Кроме качественного дорожного полотна, на объекте созданы все условия для обеспечения безопасности движения. Для ликвидации пересечения транспортных потоков построиличетыре отнесенных левоповоротных съезда. Для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением, а для исключения съезда автомобилей с дороги установили ограждение на обочине. На участке капремонта смонтировали более 300 дорожных знаков и нанесли дорожную разметку термопластиком.

© rosavtodor.gov.ru

В рамках капитального ремонта рядом с населенными пунктами Татарские Челны, Мунайка и на съезде в город Менделеевск устроили шесть автобусных остановок с пешеходными дорожками вдоль проезжей части. Для безопасного перехода через дорогу установили четыре светофорных объекта с кнопками вызова для пешеходов. Вдоль автобусных остановок и пешеходных переходов устроили искусственное электроосвещение.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru