Компания «СиСорт» представляет обновленный фотосепаратор на крупнейшей сельхозвыставке России

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Алтайская компания «СиСорт» примет участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке России «ЮгАгро». Она представит на стенде два обновлённых фотосепаратора «Смарт Сорт» собственной разработки, продемонстрирует посетителям новое качество сортировки сыпучих продуктов и инновационные сервисы по настройке, удалённому обслуживанию, ремонту и анализу работы оборудования.

Международная выставка «ЮгАгро» состоится в Краснодаре с 23 по 26 ноября. Для компании «СиСорт» это первое крупное мероприятия за почти два года — все остальные переносили или отменяли.

«Мы покажем на выставке два обновлённых фотосепаратора „Смарт Сорт“, а также цепной конвейер и зерновой ковшовый элеватор собственной разработки. Будет демонстрация оборудования: покажем свои лучшие наработки за два года», — рассказывает директор компании Виталий Савинков.

Последние годы компания в своей работе делает акцент на цифровизации. Это помогло значительно улучшить качество сортировки продукции фотосепараторами «Смарт Сорт». Также для клиента заметно упростилась настройка оборудования благодаря SMART-режиму, а система CSort Cloud, в которую уже объединены порядка 300 произведенных «СиСорт» машин, позволяет подключать, обслуживать, настраивать и ремонтировать фотосепаратор, анализировать его работу удаленно, даже если он находится на другом континенте.

«SMART-режим покажем гостям на стенде. Клиент будет бросать в аппарат горсть годного сырья и горсть негодного (семечки, пшеницы или любой другой культуры). И машина сама создаст алгоритм сортировки этого продукта. Скорость настройки оборудования значительно увеличивается. И специалист для этого не нужен. С одной стороны, оборудование наше усложнилось, но для клиента оно наоборот упростилось», — рассказывает Савинков.

На выставке будет работать 10% от всего штата «СиСорт». Компания ожидает, что стенд посетят порядка 200 заинтересованных гостей.

«Будем предлагать клиентам комплексные поставки. Сейчас такое сотрудничество пользуется все большим спросом. Это когда мы поставляем фотосепаратор, компрессор, площадку, а также осуществляем монтаж», — отмечает директор предприятия.

Савинков заявляет, что выставка «ЮгАгро» является одной из основополагающих в этой отрасли. Туда приезжают клиенты и другие производители оборудования не только с юга России. Участие в выставке станет для «СиСорт» репетицией перед ещё более важным событием — в феврале будущего года компания при поддержке Российского экспортного центра представит своё оборудование на международной выставке Agritechnica в Ганновере.

«СиСорт» — инновационная компания по производству фотосепараторов из Алтайского края, поставляет оборудование во все регионы России и 28 стран мира.

На выставке «ЮгАгро» компанию «СиСорт» можно найти в павильоне 2, стенд В 305.