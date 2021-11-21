Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике

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На церемонии закрытия 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике подвели итоги соревнования. Российские участники завоевали 10 медалей — 8 золотых и 2 серебряных. Сборная заняла первое место в неофициальном командном зачете. Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков из Республики Мордовия.

Россию на олимпиаде представляли две команды: основная и гостевая. Для участников гостевой соревнование является тренировкой перед олимпиадой в 2022 году.

В составе основной команды золото получили москвичи Илья Просяной, Елисей Жданов и Данила Шкиндеров, а также Илья Беспятый из Мордовии. Серебряной медали удостоился Андрей Ажакин из Москвы.

Также завоевали награды все участники гостевой команды. Золото у Максима Пермякова из Мордовии, Екатерины Бобковой и Алексея Живина из Москвы, а также Виктории Красоткиной из Московской области. Максим Раменский из Республики Мордовия получил серебро.

Олимпиада проходила с 14 по 21 ноября. Участниками стали команды из 48 стран мира. Организатором в этом году выступала Колумбия.

Состязание проводилось в распределенном формате — команды соревновались, не выезжая из своих стран. Российские участники выполняли задания на базе московского Центра педагогического мастерства.

Руководители сборной: старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, педагог дополнительного образования Президентского ФМЛ № 239 Борис Эскин, ассистент кафедры теоретической физики и астрономии РГПУ имени А. И. Герцена Мария Волобуева и ведущий программист астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, учитель астрономии Гимназии № 1 города Жуковского Михаил Кузнецов. Руководителем гостевой команды выступал педагог-организатор Центра педагогического мастерства Иван Утешев, заместителем руководителя — ассистент кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Ангелина Веселова.

Соревнование включало четыре тура: теоретический, на котором ребята решали классические олимпиадные задачи разной сложности, практический — обработка и анализ данных, командный и наблюдательный. Последний был проведен в два дня, задачи первого организаторы посвятили физике Солнца, а на втором участники отмечали на картах звезды, созвездия и объекты далекого космоса.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проходит с 2007 года. Соревнование проводится для команд более чем из 40 стран мира.