ОМК производит трубы для международных проектов
Документальный фильм Объединенной металлургической компании о применении труб большого диаметра, изготовленных на Выксунском заводе ОМК в Нижегородской области, для крупнейших международных трубопроводных проектов. Именно здесь в 2005 году ОМК впервые в России ввела в строй производство труб «русского размера» — диаметром до 1420 мм.
Трубы ОМК работают в сложнейших проектов — «Северном потоке» 1 и 2, «Турецком потоке», проекте OML 58 O.U.R, «Сахалин-1 и Сахалин-2».
Фильм стал победителем конкурса корпоративных фильмов — Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 (г. Канны, Франция). Он получил золото в номинации «Наука, технологии и инновации».
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/SuJuRN9V1H4
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