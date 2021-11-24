Петрозаводскмаш изготовил первое оборудование для второго блока АЭС «Аккую»

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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) изготовил корпус для главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) для энергоблока № 2 АЭС «Аккую», сооружаемой в Турции.

В процессе изготовления корпус ГЦНА прошёл все необходимые виды контроля, включая рентгеновский. Также был пройден комплекс испытаний, наиболее важными из которых являются гидравлические испытания избыточным давлением (24,5 МПа). После получения положительного заключения по результатам всех проверок оборудование готово к отгрузке, выполняется его окраска и консервация.

Это первое изделие, изготовленное Петрозаводскмашем для второго блока сооружаемой в Турции АЭС. Всего в комплект поставки входит четыре корпуса ГЦНА.

Корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности. На атомной электростанции главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 °C. Масса одного корпуса составляет более 31 т при высоте 3,5 м и ширине свыше 3 м. В сборе с проставкой вес изделия достигает 48 т.

АЭС «Аккую» — первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» — «строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).