Российские студенты успешно выступили на олимпиаде IGEM-2021
В 2021 году семь команд из России приняли участие в самом престижном международном конкурсе по генетической инженерии iGEM, основанном в 2003 году в Массачусетском техническом университете (Бостон, США). Шесть команд из России получили медали.
В этом конкурсе каждый год участвуют школьники и студенты со всего мира — они ищут решения актуальных проблем природопользования, экологической безопасности, медицины и фармацевтики с помощью методов генной инженерии. В течение года команды из молодых исследователей разных направлений — биологов, программистов, химиков, физиков, математиков — готовят проекты и презентуют их на финальной конференции в Бостоне.
В 2020-2021-х из-за эпидемиологической обстановки конкурс проводили онлайн. Проработка и реализация уникальной идеи проекта включает в себя не только работу в лаборатории и решение биоинформатических задач, но и активное взаимодействие с экспертами науки и бизнеса, проведение образовательных информационных мероприятий. Участие в конкурсе открывает доступ к Biobricks (набору лиофилизированных последовательностей ДНК ««деталей» для сборки комплексных генетических конструкций), а также уникальным для каждой команды онлайн-страницам. Кстати, конкурс не бесплатный: за регистрацию команды и участие в финальной конференции нужно платить взносы. Финансированием своего участия команды занимаются сами, получая заодно ценный опыт фандрайзинга.
С момента создания в конкурсе участвовали более 47 тысяч человек в составе свыше трех тысяч команд. Россия была золотым призером конкурса в 2007 году, а в течение последующих 10 лет не участвовала в состязании. Участие России возобновилось в 2017 году, а в 2020-м команда из Москвы получила золотую медаль.
В конкурсе 2021-го участвовали: Россия — семь команд, Бразилия — пять команд, Великобритания — шесть, Казахстан — одна, Франция — девять, Германия — 13, Канада — 16, США — 47, Тайвань — 10, Гонконг — 10, Китай — 142.
Медалистами iGEM-2021 от России стали:
- Три золотые медали — две команды Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), команда Московского физико-технического института и МГУ;
- Две серебряные медали — команда Новосибирского государственного университета (НГУ), команда НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ КИ);
- Бронзовая медаль — команда Обнинского филиала МИФИ;
Команды от России в 2021 году и их проекты:
- «Moscow» на базе биологического факультета МГУ, руководитель Алексей Шайтан (биофак). Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК;
- «LMSU» на базе биологического и биотехнологического факультетов МГУ, руководитель Алексей Шайтан (биофак). Разработка космического питания на основе микроводорослей;
- «MIPT_MSU» на базе МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ, руководитель Илья Зубарев (Физтех/ФФМ МГУ). Система направленной доставки РНК к раковым клеткам;
- «Moscow_City» на базе НИЦ «Курчатовский институт», руководитель Максим Патрушев (НИЦ КИ). Разработка тест-системы вируса герпеса у лошадей;
- «Siberia» на базе Новосибирского государственного университета, руководитель Сергей Седых (НГУ). Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа;
- «MEPhI» на базе Обнинского филиала МИФИ, руководитель Илья Клабуков (НМИЦ Радиологии Минздрава). Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях;
- «Phystech_Moscow» на базе МФТИ и Сколтеха, руководитель Георгий Носов (Физтех). Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК.
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