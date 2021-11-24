Российские студенты успешно выступили на олимпиаде IGEM-2021

© cdn-st1.rtr-vesti.ru

В 2021 году семь команд из России приняли участие в самом престижном международном конкурсе по генетической инженерии iGEM, основанном в 2003 году в Массачусетском техническом университете (Бостон, США). Шесть команд из России получили медали.

В этом конкурсе каждый год участвуют школьники и студенты со всего мира — они ищут решения актуальных проблем природопользования, экологической безопасности, медицины и фармацевтики с помощью методов генной инженерии. В течение года команды из молодых исследователей разных направлений — биологов, программистов, химиков, физиков, математиков — готовят проекты и презентуют их на финальной конференции в Бостоне.

В 2020-2021-х из-за эпидемиологической обстановки конкурс проводили онлайн. Проработка и реализация уникальной идеи проекта включает в себя не только работу в лаборатории и решение биоинформатических задач, но и активное взаимодействие с экспертами науки и бизнеса, проведение образовательных информационных мероприятий. Участие в конкурсе открывает доступ к Biobricks (набору лиофилизированных последовательностей ДНК ««деталей» для сборки комплексных генетических конструкций), а также уникальным для каждой команды онлайн-страницам. Кстати, конкурс не бесплатный: за регистрацию команды и участие в финальной конференции нужно платить взносы. Финансированием своего участия команды занимаются сами, получая заодно ценный опыт фандрайзинга.

С момента создания в конкурсе участвовали более 47 тысяч человек в составе свыше трех тысяч команд. Россия была золотым призером конкурса в 2007 году, а в течение последующих 10 лет не участвовала в состязании. Участие России возобновилось в 2017 году, а в 2020-м команда из Москвы получила золотую медаль.

В конкурсе 2021-го участвовали: Россия — семь команд, Бразилия — пять команд, Великобритания — шесть, Казахстан — одна, Франция — девять, Германия — 13, Канада — 16, США — 47, Тайвань — 10, Гонконг — 10, Китай — 142.

Медалистами iGEM-2021 от России стали:

Три золотые медали — две команды Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), команда Московского физико-технического института и МГУ;

Две серебряные медали — команда Новосибирского государственного университета (НГУ), команда НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ КИ);

Бронзовая медаль — команда Обнинского филиала МИФИ;

Команды от России в 2021 году и их проекты:

«Moscow» на базе биологического факультета МГУ, руководитель Алексей Шайтан (биофак). Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК;

«LMSU» на базе биологического и биотехнологического факультетов МГУ, руководитель Алексей Шайтан (биофак). Разработка космического питания на основе микроводорослей;

«MIPT_MSU» на базе МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ, руководитель Илья Зубарев (Физтех/ФФМ МГУ). Система направленной доставки РНК к раковым клеткам;

«Moscow_City» на базе НИЦ «Курчатовский институт», руководитель Максим Патрушев (НИЦ КИ). Разработка тест-системы вируса герпеса у лошадей;

«Siberia» на базе Новосибирского государственного университета, руководитель Сергей Седых (НГУ). Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа;

«MEPhI» на базе Обнинского филиала МИФИ, руководитель Илья Клабуков (НМИЦ Радиологии Минздрава). Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях;

«Phystech_Moscow» на базе МФТИ и Сколтеха, руководитель Георгий Носов (Физтех). Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК.

https://www.ves...article/2639825 ( фото)