Российские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде роботов

Российские школьники завоевали медали на Всемирной олимпиаде роботов WRO 2021 © edurobots.ru

Финал World Robot Olympiad — Всемирной олимпиады роботов в этом году проходил онлайн. Это крупнейшие международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, существующие с 2004 года. В робототехнической олимпиаде участвовали более 200 команд из 65 стран.

WRO 2021 онлайн © edurobots.ru

Результаты выступления сборной России на международном этапе WRO 2021.

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Младшая возрастная группа:11 место — «EgaBot», г. Миасс. Участники: Закиров Владислав Артурович, Немцев Егор Евгеньевич. Руководитель: Соловьёва Лариса Евгеньевна.

Средняя возрастная группа: ! 2 место ! — «Robotics Stars», г. Владивосток. Участники: Рубцов Иван Сергеевич, Герасюто Фадей Александрович. Руководитель: Осипов Антон Алексеевич.

Старшая возрастная группа: ! 3 место ! — «HD», г. Владивосток. Участники: Сапинский Дмитрий Александрович, Мандрон Александр Сергеевич. Руководитель: Осипов Антон Алексеевич.

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Средняя возрастная группа: 4 место — Windsearch, г. Санкт-Петербург. Участники: Сырковский Александр Сергеевич, Муравьев Степан Александрович, Луговской Ярослав Дмитриевич. Руководитель: Участники: Лосицкий Игорь Александрович.

5 место — ExtreMe, г. Челябинск. Участники: Шариков Максим Антонович, Кардава Михаил Давидович, Пьянков Максим Сергеевич. Руководитель: Овсяницкий Дмитрий Николаевич.

Старшая возрастная группа: 14 место — «АТС АГ», г. Нижний Новгород. Участники: Гордеев Александр Андреевич, Горшунова Ольга Игоревна. Руководитель: Волкова Татьяна Николаевна.

Future Engineers! 1 место ! — «Black Racers», г. Владивосток. Участники: Данильченко Андрей, Корабейников Матвей. Руководитель: Заверухин Роман.

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