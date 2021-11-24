В Вологодской области открылась современная роботизированная ферма

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В поселке Васильевское завершилось строительство фермы в АО «Племзавод Родина». Она рассчитана на 543 головы крупного рогатого скота.

Строительство фермы стартовало в прошлом году. Здесь обустроили коровник, родильный блок и подсобные помещения. На ферме трудится восемь человек, комплекс полностью роботизирован.

«На этой ферме шесть роботов-дояров, еще один — подталкивает корм к коровам. Комплекс уникален тем, что впервые установили оборудование для автоматической уборки навоза. Это позволяет снизить физическую нагрузку на человека», — рассказала генеральный директор АО «Племзавод Родина» Наталия Шиловская.

Благодаря запуску фермы стадо АО «Племзавод Родина» увеличили практически до шести тысяч голов. Сейчас новый комплекс заполнен на 34%. Скот забран частично со всех комплексов, при этом фермы, с которых скот направляется в новый коровник, остаются рабочими. Со временем стадо пополнится и молодняком.

Предприятие планирует поставлять полученное молоко в ОАО «Северное молоко».Добавим, в этом году АО «Племзавод Родина» отметил 90-летний юбилей. Предприятие занимает шестое место по производству молока и второе место по валовому сбору зерновых культур.

В 2007 году АО «Племзавод Родина» впервые в стране внедрило в производство автоматизированную систему добровольного доения коров роботами. На сегодня на предприятии установлено 26 роботов.