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Космонавтика

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом

 © www.roscosmos.ru

«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме"

Аппарат принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

С ним установлена устойчивая телеметрическая связь. В Минобороны сообщают, что бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Как только аппарат был принят на управление, ему присвоили порядковый номер «Космос-25.»
Источник: https://www.roscosmos.ru/33447/

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«Союз-2.1б» , разгонный блок «Фрегат»
  • user78 user78
    25.11.2111:18:37

    Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на расчетную орбиту

    25.11.2021

    Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союзом-2.1Б» военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    https://www.int...ru/world/804862

    Для России это 64-й успешный космический запуск подряд с 2018. А если посчитать вместе с ракетами Союз-СТ, запускаемыми с Куру, то это уже 71-й успешный орбитальный запуск подряд российских космических ракет!    

    Плюс 40 успешных суборбитальных запусков подряд межконтинентальных и противоспутниковых ракет с 2016. Рекордно и беспрецедентно длинные серии успешных запусков! Для сравнения, в СССР в среднем было по 1 неудаче на 20-25 запусков. Предыдущий рекорд из 58 успешных космических пусков подряд был установлен в 1992-1993.

    .

    В этом году планируется совершить ещё как минимум 6 запусков, включая 2 новые ракеты «Ангара».

    Отредактировано: user78~11:28 25.11.21
    #1243579
    • Нет аватара Диман
      25.11.2111:57:31

      Для сравнения, в СССР в среднем было по 1 неудаче на 20-25 запусков.

      Только вы забываете о том что СССР постоянно разрабатывал новые ракетоносители в то время как Россия до сих пор летает на советской разработке (Союз).

      #1243584
      • user78 user78
        25.11.2112:50:44

        Диман,

        Только вы забываете о том что СССР постоянно разрабатывал новые ракетоносители в то время как Россия до сих пор летает на советской разработке (Союз).

        Во-первых, не «ракетоносииель», а ракета-носитель. Вы показываете свою безграмотность.

        Во-вторых, в СССР львиная доля запусков была на старых проверенных ракетах семейства Р7 (Союз, Молния, Восток). В те времена их практически не модернизировали с начала 1960-х.

        Во-третьих, вы уже набрасывали на эту тему в прошлый раз, и вам подробно ответили:

        https://sdelano...242529#comments

        Процитирую некоторых камрадов:

        А какой смысл вы вложили в такую прекрасную фразу как «моральное устаревание»?

        «Союз-2» (она же «Русь»), разработка начала 21 века.

        Союзы, как ни странно, не только морально не устарели, но и, наоборот, морально новые: только на них можно летать на орбиту с максимальной скоростью. Электронно-автоматическая начинка Союза 2б ничего общего со старыми Союзами не имеет, поэтому творит чудеса!

        Так что от советских Союзов там одно название — вся начинка у Союзов-2 новая и модернизированная.

        Кроме того, сейчас в России разрабатывается целая линейка абсолютно новых ракет-носителей — Ангара А5, Ангара А1.2, Иртыш (Союз-5), Союз-6, Амур-СПГ (Союз-7), Дон, Енисей и др. Некоторые из них уже на этапе летных испытаний и скоро начнется их эксплуатация, другие готовятся к первому запуску.

        Отредактировано: user78~12:56 25.11.21
        #1243586
        • Нет аватара vlTepes
          25.11.2114:30:25

          Так что от советских Союзов там одно название — вся начинка у Союзов-2 новая и модернизированная.

          Ну, розжиг РД-107 шашками на березовых палках и турбо-насосный агрегат на перекиси водорода до сих пор сохраняется на Союз-2 без существенных изменений с ФАУ-2.

          #1243591
    • Е.Юрий Е.Юрий
      25.11.2112:49:17

      Ну и слава Богу. Все штатно. Предполагаю очень много «вшей» и «крыс» повывели, плюс обновление производства и внедрение цифрового управления. Я бы сказал так — это результат усиления контроля на всех уровнях производства и запуска. А цифра видимо решила вероятные сбои аналога. Я думаю к этому надо относится сдержанно, не расслабляться, а результат это правильность выбранных мер.

      #1243585
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