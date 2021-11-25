Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом

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«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме"

Аппарат принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

С ним установлена устойчивая телеметрическая связь. В Минобороны сообщают, что бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Как только аппарат был принят на управление, ему присвоили порядковый номер «Космос-25.»