Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку

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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал флеш-накопитель, ликвидирующий информацию нажатием кнопки. В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флешке данные уничтожаются без возможности восстановления.

В новой разработке чип памяти, элементы питания и управления расположены в едином корпусе. При необходимости уничтожить информацию с флеш-накопителя пользователь нажимает кнопку на торце устройства. Встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Целостность корпуса при этом не нарушается, что гарантирует безопасность пользователя.

«В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Самоуничтожающееся устройство хранения информации разработано в инициативном порядке АО «НПП «Краснознаменец». Объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым — в зависимости от предпочтений заказчика.

Потенциальными потребителями устройства могут стать госведомства, а также компании, работающие с конфиденциальной информацией.