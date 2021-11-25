Первая очередь молочного комплекса «Азнакай» запущена в Татарстане
31 августа в Азнакаевском районе республики запущена первая очередь молочно-товарного комплекса «Азнакай» на 2,4 тыс. голов КРС. При выходе на полную мощность производство достигнет 50 тонн молока в сутки.
Инвестиции в реализацию проекта уже составили 1,5 млрд рублей.
Вторая очередь комплекса на 2,1 тыс. голов КРС будет запущена в августе 2022 года.
«Агросила-Молоко» является одним из крупнейших производителей молока в Татарии. Численность КРС составляет почти 32 тыс. голов. В 2020 году предприятием произведено 67 тыс. тонн молока. Кроме сырого молока, выпускается творог, сметана, кисломолочная продукция.
https://www.bus.../article/507649
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