ГАЗ вернулся на рынок Болгарии (и открыл там свой первый автосалон)

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«Группа ГАЗ» 25 ноября открыла свой первый фирменный автосалон в Болгарии, он расположен в столице — Софии. В этой стране Евросоюза предложат легкие коммерческие автомобили ГАЗель нового поколения NN.

Дистрибьютором ГАЗа в Болгарии является местная фирма «Еврохолд». По словам ее представителя Милена Христова, в 2021 году группа «Еврохолд» предложила в Болгарии две автомобильные марки: открыла салон Ferrari и вернула российские машины ГАЗ на болгарский рынок.

«Ferrari — это бренд успешного человека, а ГАЗ — это возможность для человека стать успешным. Мы рассчитываем в течение года продавать около двух тысяч автомобилей ГАЗель. Мы начали работу в сентября и на уровне рекламных плакатов продали 140 машин, к концу это количество достигнет 200», — говорит Христов (цитата по ТАСС).

Преимуществом российских машин он назвал отличное соотношение цены и качества.

«Европейцы предлагают на нашем рынке автомобили в бедной базовой комплектации, дополнительные опции стоят дорого, а ГАЗ производит машины, где есть все необходимое для работы оборудование», — отметил он.

Директор по экспорту ГАЗа Леонид Долгов заявил, что Болгария для компании является перспективным и интересным европейским рынком. «Мы здесь соперничаем с признанными европейскими брендами — Фордом, Пежо, Фиатом и другими. Сильной стороной ГАЗа являются его рамная конструкция, объем кузова в 13,5 кубометра, удобная кабина для водителей, отличная динамика и надежный немецкий двигатель», — прокомментировал он.

ГАЗель NN будет предлагаться в Болгарии в варианте с турбодизелем Volkswagen EA189 2.0 TDI мощностью 136 л.с.Цена ГАЗели NN в Болгарии составляет €27-30 тысяч (2,28-2,54 млн рублей).В России бортовой автомобиль в базе стоит 2 094 000 рублей, но с 2,8-литровым двигателем Cummins ISF (149 л.с.) класса «Евро-5». С мотором VW новинка у нас пока не предлагается.