Новая производственная площадка птицефабрики «Северная» запущена в Ленинградской области

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26 ноября в пос. Молодцова Кировского района Ленинградской области на птицефабрике «Северная» открыта новая Мгинская площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.

На площади в 22,5 га построено 16 птичников, на которых будут выращивать более миллиона птиц одновременно или около 9 миллионов голов в год. Общая производительность предприятия составит почти 20 тысяч тонн цыплят-бройлеров в живом весе.

Объём инвестиций составил 2,5 млрд руб. При расширении производства создано 100 новых рабочих мест.

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«Птицефабрика Северная» ― крупнейшая птицефабрика Ленинградской области, занимающаяся выращиванием и производством мяса цыплят-бройлеров. По итогам 2020 года производство мяса птицы составило 252,7 тысяч тонн, или 81,7% мяса птицы региона. При этом 47 регион занимает 5 место в России по производству мяса птицы в сельхозорганизациях.