23 машины скорой медицинской помощи поступили в Алтайский край

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На автомобилях ГАЗ и УАЗ на базе санитарной машины будут работать бригады скорой медицинской помощи.

Новый транспорт отправится в Нанайский, Верхнебуреинский, Амурский, Охотский, Бикинский, Советско-Гаванский, Комсомольский, Аяно-Майский, Ульчский, имени Лазо, Солнечный, Ванинский, Тугуро-Чумиканский и Хабаровский районы.