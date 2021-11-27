23 машины скорой медицинской помощи поступили в Алтайский край
На автомобилях ГАЗ и УАЗ на базе санитарной машины будут работать бригады скорой медицинской помощи.
Новый транспорт отправится в Нанайский, Верхнебуреинский, Амурский, Охотский, Бикинский, Советско-Гаванский, Комсомольский, Аяно-Майский, Ульчский, имени Лазо, Солнечный, Ванинский, Тугуро-Чумиканский и Хабаровский районы.
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