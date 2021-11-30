Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» обновила оборудование

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На ЦОФ «Кузнецкая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запустили в работу новый вибрационный грохот. Его задача — классифицировать поступающий с шахт уголь. Мелкие и средние фракции уходят по производственной цепочке на обогащение, крупные грохот отправляет в дробилку.

В час грохот может просеивать до 1600 тонн угля. Количество агрегатных узлов, которые нуждаются в периодических ремонтах, сократилось вдвое по сравнению с прежним оборудованием. Это позволит фабрике уменьшить время технических простоев и увеличить производительность.

Рядовой уголь на ЦОФ «Кузнецкая» перевозят железнодорожным транспортом с шахт «Усковская», «Есаульская», «Ерунаковская-VIII», «Осинниковская» и «Распадская». Основная продукция — угольный концентрат марок Ж, ГЖ, а также их смеси. Проектная мощность ЦОФ «Кузнецкая» — 6,5 млн тонн в год.