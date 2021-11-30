ООО «Вороновское» запустило в Томской области молочную ферму на 700 голов

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30 ноября после реконструкции открылся животноводческий молочный комплекс на 700 голов крупного рогатого скота в селе Вороново Кожевниковского района Томской области. Новая молочная ферма принадлежит одному из крупнейших хозяйств района — ООО «Вороновское», которое занимаемся животноводством и растениеводством.

В комплексный проект «Вороновское» инвестировало 383 млн рублей собственных и заёмных средств. Работы велись с 2018 года.

Фактически ферма отстроена заново. Сейчас на ферме 600 голов, их количество будет доведено до 700. Животные содержатся беспривязным способом.

С вводом всего комплекса в эксплуатацию хозяйство сможет увеличить производство молока на 25% до пяти тысяч тонн в год.