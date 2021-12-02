Кировское предприятие «Елгань» запустило роботизированную молочную ферму

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26 ноября в селе Елгань Унинского района Кировской области открылась роботизированная ферма.

Строительство животноводческого комплекса беспривязного содержания на 516 голов коров с роботизированной системой доения начали в феврале 2020 года. Это уже вторая ферма предприятия. В декабре 2018 года была открыта первая роботизированная ферма. Теперь в «Елгани» работае 8 роботов.

Здесь роботы не только доят коров, но и подталкивают корм, а также следят за здоровьем стада. Благодаря роботизации к стаду можно не заходить три дня. Подъезжать только забирать молоко. Всё работает под управлением компьютера и одного специалиста.

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На предприятии ежегодно вводятся в оборот неиспользованные земли сельхозназначения, на которых готовят отличные корма почти для 2000 голов, а новейшие технологии снижают себестоимость производимой продукции, при этом кратно увеличивают её качество.

В 2021 году в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству молочно-товарных ферм и комплексов также в Котельничском, Куменском, Орловском, Малмыжском, Юрьянском, Санчурском районах на общую сумму около 2 млрд рублей. По завершении всех проектов будет дополнительно введено около 6 тыс. скотомест для содержания крупного рогатого скота.

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