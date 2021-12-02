В Москве открыта эстакада основного хода Северо-Восточной хорды

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В Москве открыли для движения транспорта эстакаду на участке Северо-Восточной хорды от станции Московского центрального кольца Ботанический Сад до Сельскохозяйственной улицы.

Шестиполосная эстакада протяженностью 1,5 километра улучшит транспортную связь на севере столицы, в том числе между проспектом Мира и связкой на пересечении с Северо-Западной хордой, исключив необходимость объезда через проезд Серебрякова, Снежную улицу и улицу Вильгельма Пика.

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Вместе с эстакадой открыли также движение по наземному участку главной дороги СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи протяженностью один километр и подземный пешеходный переход в районе здания по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 1.

Благодаря новой эстакаде СВХ увеличится её пропускная способность и снизится нагрузка на прилегающие улицы в северной части города, в том числе станет свободнее на Ботанической и Сельскохозяйственной улицах, в Сигнальном проезде, на Березовой аллее, улице Вильгельма Пика и других.

Также улучшится транспортная доступность более чем для 350 тысяч жителей районов Свиблово, Останкинский, Ростокино и Отрадное. Кроме того, станет удобнее подъезжать к транспортно-пересадочным узлам «Ботанический сад» и «Владыкино».

Полностью строительство Северо-Восточной хорды планируется завершить в 2022 году. Ещё через год дорожники построят два участка хорды за МКАД, которые свяжут трассу с будущей скоростной магистралью М-12 «Москва — Казань».

Строительство хордовых магистралей Москвы — один из самых масштабных градостроительных проектов столицы. Четыре новые хордовые магистрали — Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада — будут иметь выходы на Московскую кольцевую автодорогу и обеспечивать между собой съезды-выезды транспорта в местах пересечения. Благодаря хордам автомобилисты смогут добираться от одного участка МКАД до другого, минуя центр города.

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В пределах участка 6