В Псковской области открыли движение на участке трассы М-9 «Балтия»

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В Себежском районе Псковской области после работ по капитальному ремонту введён в эксплуатацию участок км 574 — км 591 федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской республикой.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Трасса М-9 входит в состав европейского маршрута Е22, проходит также по территории Московской и Тверской областей и, по сути, обеспечивает устойчивые транспортные связи между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также со странами Балтии. Активное развитие внешнеторговой деятельности России во многом зависит от совершенствования магистралей на территории субъекта. И эта работа непрерывно ведется Росавтодором. Так, на сегодняшний день более 791 км трасс федерального значения в Псковской области соответствует нормативным требованиям. Помимо трассы М-9 в текущем году завершены работы на участке с 428-го по 468-й км автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь (вблизи города Пустошка).

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В рамках контракта на открываемом 18-километровом участке трассы М-9 федеральными дорожниками было отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие, разобрано имеющееся бетонное основание, устроено новое (из щебеночно-песчаных и органо-минеральных смесей). На болотистых участках выполнена замена слабых грунтов, для понижения уровня грунтовых вод произведено устройство поперечных и продольных песчаных дрен, что увеличит срок службы земляного полотна существующей дороги. Асфальтобетонная смесь для нового покрытия на данном участке подобрана методом объемно-функционального проектирования, то есть с учетом климатических условий расположения трассы и уровня эксплуатационной транспортной нагрузки.

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Также специалисты сделали водоотвод, устроили новые водопропускные трубы и деформационные швы на путепроводе. На остановках общественного транспорта были установлены новые урны, заменен бортовой камень, построены тротуары общей площадью 2 703 кв. м, уложена тактильная плитка вблизи пешеходных переходов. Новое асфальтобетонное покрытие уложено не только по основному ходу дороги, но и на пересечениях и примыканиях на площади свыше 11 тыс. кв. м. Для кратковременной остановки автомобилей на 583-м км отремонтирована площадка отдыха.

В завершение работ установлено 446 пластиковых сигнальных столбиков, 262 дорожных знака, смонтировано 832 м металлического перильного и 8 642 м барьерного ограждения, а также десять мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Нанесено около 6,5 тыс. кв. м. разметки термопластиком и краской. В следующем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует завершить II этап работ на объекте и ввести в эксплуатацию капитально отремонтированный участок с 591-го по 613-й км трассы М-9.

Общая протяженность федеральных дорог в Псковской области составляет 913,692 км. Это трассы A-212 Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой, Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков, Р-23, М-9 и переданные в федеральную собственность в 2020 году участки дороги А-122.