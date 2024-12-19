В Псковской области расширили до четырех полос участок трассы Р-23

© sun9-17.userapi.com

После капремонта в эксплуатацию введен участок с 468-го по 481-й км федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Пустошкинском районе Псковской области.

Главный итог работ — увеличение пропускной способности важного участка трассы за счет расширения с двух до четырех полос. Кроме того, подрядная организация переустроила на капитально отремонтированном отрезке сети связи и заменила водопропускные трубы, частично был разобран и заменен слабый грунт основания, выполнено устройство насыпи. Изношенное асфальтобетонное покрытие отфрезеровали и уложили новое — общей площадью 150,5 тыс. кв. м.

Смесь специалисты подобрали с помощью метода объемно-функционального проектирования — с учетом существующих транспортных нагрузок и климатической зоны расположения дороги. В ходе работ сделан продольный водоотвод, водосбросы, переустроены деформационные швы на искусственных сооружениях, укреплены откосы и обочины.

Особое внимание дорожники уделили обустройству участка, проходящему в черте города Пустошка. Здесь смонтированы 16 светофоров Т-7 и четыре светофора с кнопкой вызова на пешеходных переходах, металлическое барьерное и перильное пешеходное ограждения, а также высажено 987 кустарников-саженцев для создания живой изгороди.

Для удобного передвижения пешеходов построены тротуары площадью 26,6 тыс. кв. м, установлены 17 автобусных павильонов на остановках, построены лестничные сходы. А для отвода поверхностных вод в границах города на протяжении 2,4 км выполнено устройство ливневой канализации с пятью локальными очистными сооружениями.

На всем участке нанесено 4,5 тыс. кв. м горизонтальной разметки из термопластика, устроены шумовые полосы перед пешеходными переходами, установлено 804 новых дорожных знака и 101 пластиковый сигнальный столбик.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈