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Транспорт и логистика

В Киров приехали полсотни новых автобусов

 © admkirov.ru

В «КировПассажирАвтотранс» поступили 52 новых автобуса. Все машины — большой вместимости, оснащены по последнему слову техники. 17 новых автобусов, которые выйдут на городские маршруты № 16 и № 146 в декабре текущего года, оснащены оборудованием для работы на газомоторном топливе и предназначены для перевозки более 100 пассажиров, в том числе — людей с ограниченными возможностями.

Поступившие ЛиАЗы — низкопольные, и при подъезде к остановке могут наклоняться к посадочной площадке. С помощью сенсорной кнопки пассажир может вызвать водителя для установки пандуса и дальнейшей помощи при размещении в салоне.

Водитель КПАТ Сергей Буторин рассказал, что отличие новых автобусов от предыдущих поколений кардинальное. «Водитель, по сути, освобождается от многих механических действий — нажал на кнопку и поехал. Основную часть панели приборов занимает сенсорный экран, на котором отображается вся необходимая информация: температура двигателя, обороты, скорость и т. д. Автобус оснащен системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения и даже телефонной связью. В ходе движения я могу видеть все, что происходит в салоне», — рассказал Буторин.

Все поступившие новые автобусы оснащены кондиционерами и отопителями, в салонах имеются электронные табло, куда будет выводиться информация о маршруте следования. До конца текущего года КПАТ примет в свой автопарк 67 новых ЛиАЗов большой вместимости, которые планируют вывести на городские маршруты в следующем году.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ED-OAjFrxK4

 © admkirov.ru

 © admkirov.ru

 © admkirov.ru

 © admkirov.ru

 © admkirov.ru
Источник: https://www.newsler.ru/auto/2021/11...v-priehali-polsotni-novyh-avtobusov

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Кировская область, автобусы, ЛиАЗ
  • Anton Akkuzin Anton Akkuzin
    03.12.2107:28:37

    Метро Сокольники, 6 лучевой просек — кажется я догадываюсь откуда они «прибыли» =)

    #1244036
    • CryNet CryNet
      03.12.2108:30:23

      Они новые, не знаю, почему там московские маршруты в табло вшиты.

      #1244038
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