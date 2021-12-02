В Киров приехали полсотни новых автобусов

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В «КировПассажирАвтотранс» поступили 52 новых автобуса. Все машины — большой вместимости, оснащены по последнему слову техники. 17 новых автобусов, которые выйдут на городские маршруты № 16 и № 146 в декабре текущего года, оснащены оборудованием для работы на газомоторном топливе и предназначены для перевозки более 100 пассажиров, в том числе — людей с ограниченными возможностями.

Поступившие ЛиАЗы — низкопольные, и при подъезде к остановке могут наклоняться к посадочной площадке. С помощью сенсорной кнопки пассажир может вызвать водителя для установки пандуса и дальнейшей помощи при размещении в салоне.

Водитель КПАТ Сергей Буторин рассказал, что отличие новых автобусов от предыдущих поколений кардинальное. «Водитель, по сути, освобождается от многих механических действий — нажал на кнопку и поехал. Основную часть панели приборов занимает сенсорный экран, на котором отображается вся необходимая информация: температура двигателя, обороты, скорость и т. д. Автобус оснащен системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения и даже телефонной связью. В ходе движения я могу видеть все, что происходит в салоне», — рассказал Буторин.

Все поступившие новые автобусы оснащены кондиционерами и отопителями, в салонах имеются электронные табло, куда будет выводиться информация о маршруте следования. До конца текущего года КПАТ примет в свой автопарк 67 новых ЛиАЗов большой вместимости, которые планируют вывести на городские маршруты в следующем году.

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© admkirov.ru

© admkirov.ru

© admkirov.ru

© admkirov.ru