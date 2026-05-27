Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) представил низкопольный электробус е-Citymax 12, который продолжает развитие линейки 12-метровых городских машин нового поколения. Представленная модификация отличается возможностью ультрабыстрой зарядки, что позволяет электробусам продолжать работу в течение дня без ограничений по пройденному километражу.

е-Citymax 12 — электробус нового поколения большого класса. По требованию заказчика электробус может быть оборудован разными типами зарядки (ультрабыстрой, быстрой или ночной), которые обеспечивают автономный пробег от 130 до 240 км. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения. Новый электробус оборудован отечественными литий-ионными (NMC) батареями энергоемкостью 201 кВт·ч производства «Рэнера».

Независимая передняя подвеска е-Citymax 12 улучшает плавность хода, а уменьшение общей длины и длины свесов повышают его маневренность. Профильная система крепления сидений и поручней упрощает перемещение по салону, а также ускоряет процесс его уборки. Низкий вход, просторные накопительные площадки, специально оборудованные места для инвалидных колясок, широкие дверные проемы и проходы между колесными арками и система «книлинг», позволяющая понижать высоту автобуса на остановках, обеспечивают доступную городскую среду для маломобильных пассажиров. Общая вместимость электробуса — 85 человек.

Для дополнительного комфорта пассажиров в салоне электробура установлены мягкие кресла, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. Двухзонный климат-контроль обеспечивает благоприятный температурный режим как в салоне, так и в кабине водителя. Для холодного времени года в электробусе е-Citymax 12 также применена новая безынерционная система отопления повышенной эффективности.

