В Кировской области запустили производство деталей бытовой техники и покрытий для животноводства

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Крупнейший производитель изделий из полимеров и эластомеров в России комбинат «Искож» запустил в Кирове обновленное производство резиновых деталей бытовой техники и покрытий для животноводства. Средства на модернизацию предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Комбинат модернизировал производство напольных резиновых ковров и покрытий для животных и резинотехнических изделий для стиральных машин: манжетов люка и уплотнителей. Мощность производства покрытий для животноводства возросла на 25% - до 2763 тонн в год, изделий для бытовой техники на 14% - до 815 тонн в год.

Инвестиции в модернизацию производства превысили 100 млн рублей. Половину из этих средств по программе «Проекты развития» в рамках льготного займа предоставили федеральный Фонд развития промышленности — 35,7 млн рублей, и Государственный фонд развития промышленности Кировской области — 15,3 млн рублей.

Увеличение производства имеет импортозамещающий характер. По данным компании, сейчас доля зарубежных напольных покрытий для сельского хозяйства на российском рынке составляет 57%. Среди поставщиков лидируют предприятия из Германии и Беларуси.

Новое оборудование, в отличие от ранее используемого, не только увеличит объем выпуска, но и улучшит эффективность производства. Так, сократится время технологического цикла, будет исключена ручная чистка пресс-форм, в 2 раза уменьшен брак и отходы производства. Последнее, в свою очередь, поможет снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее предприятие наладило производство резиновых накладок для спецобуви и композитных материалов для выпуска защитных носков. Для реализации этого проекта Фонд развития промышленности выдал «Искож» льготный заем на 40 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Еще 17 млн рублей предоставил фонд развития промышленности Кировской области. Общий бюджет проекта составил 74 млн рублей.