«Вертолеты России» передали ГТЛК партию санитарных вертолетов

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал три вертолета Ми-8МТВ-1 и один Ансат производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это финальная партия, реализованная в 2021 году в рамках действующего контракта.

Вертолет Ансат, поставленный заказчику, пополнил воздушный парк АО «ТНЦ» и уже прибыл для выполнения заданий в Башкортостан. Воздушное судно оборудовано медицинским модулем, позволяющим проводить мониторинг состояния пациента и оказывать ему специализированную медпомощь на борту. Транспортная кабина вертолета рассчитана на перевозку одного пострадавшего в сопровождении двух медицинских работников. Также вертолет Ансат укомплектован 7 пассажирскими креслами, что позволяет легко трансформировать салон воздушного судна из медицинского в пассажирский вариант и наоборот.

«Всего в 2021 году ГТЛК было передано семь вертолетов Ми-8МТВ-1 и три вертолета Ансат, произведенных на КВЗ. Все винтокрылые машины многофункциональны, в том числе оборудованы под выполнение задач санитарной авиации. Отмечу, что специалисты опытно-конструкторского бюро продолжают работать над новыми возможностями применения вертолетов Ансат в санавиации. Так, сегодня для заказчиков доступны два варианта медицинских модулей, комплекс для перевозки неонатальных пациентов, транспортировочный инфекционный бокс, „антиковидная“ перегородка между кабиной пилотов и транспортной кабиной и другие опции, совершенствующие применение вертолета Ансат в качестве санитарного борта», — сообщил управляющий директор КВЗ Алексей Белых.

В транспортной кабине поставленных вертолетов Ми-8МТВ-1 подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена подготовка мест под оснащение вертолетов внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Один реализованный вертолет Ми-8МТВ-1 будут эксплуатироваться авиапредприятием «Ельцовка», другой — Авиакомпанией «Стрежевское Авиапредприятие». Еще одно воздушное судно передано «Авиакомпании Конверс Авиа». Воздушные суда доработаны для установки дополнительных топливных баков.