Кировское сельхозпредприятие «Дружба» запустило молочную ферму на 200 голов

Сельхозпредприятие «Дружба» в селе Монастырщина Оричевского района презентовало новый животноводческий комплекс. В нём будут содержать 200 голов по технологии беспривязного содержания дойного скотап.

Сельхозпредприятию почти 60 лет, последние несколько лет оно начало активно возрождаться, осваивать новые технологии. Сегодня здесь созданы правильные условия для содержания животных и повышения производительности труда. Благодаря грамотной работе руководителя хозяйство развивается, увеличиваются объёмы производства.

Большую работу сельхозпредприятие ведет и в агронаправлении — расширяет посевные площади. В 2021 году в оборот ввели свыше 400 гектаров. Ежедневно несколько тонн молока, произведенного в «Дружбе», выкупают переработчики. Кроме молока, здесь производят мясо.