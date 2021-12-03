ВСЗ спустил на воду траулер «Карское море»

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На Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялась церемония спуска на воду четвертого траулера-процессора проекта КМТ01 «Карское море».

Траулер «Карское море» был заложен на выборгской верфи 28 декабря 2018 года. Судно является завершающим траулером в серии из четырех единиц проекта КМТ01, строящихся на выборгской верфи для Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум). Первые два судна этого проекта уже переданы заказчику, на третьем траулере ведутся достроечные работы на воде.

Напомним, строительство судов проекта КМТ01 ведется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», предусматривающей выделение дополнительных квот на вылов биоресурсов компаниям, строящим суда на верфях Российской Федерации. Судно будет оснащено фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловым комплексом. На траулере применен ряд современных решений, повышающих эффективность судна на промысле.