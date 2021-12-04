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Павильон России на всемирной выставке ЭКСПО 2020 в Дубае

Павильон, реализованный по проекту Сергея Чобана на всемирной ЭКСПО 2020 в Дубае, — яркое и цельное архитектурное высказывание, образность которого восходит к авангардным графическим экспериментам Якова Чернихова, но допускает множество трактовок. Павильон похож и на купольный храм, и на кружащуюся «Планету Россия», и на голову матрешки. Тем более что внутри, в ядре экспозиции — мозг. Внимательно рассматриваем и трактовки, и нюансы реализации.

Российский павильон на Всемирной выставке в Дубае Экспо-2020 стал одним из самых посещаемых.

Тема Павильона России на Экспо-2020:Творческий разум: определяя будущее

Российский павильон на Экспо-2020 ставит рекорды по селфи среди гостей.

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Фасады здания выполнены из множества переплетенных разноцветных трубок-нитей, выражающих идею движения, развития смыслов и знаний, устремленность в будущее, а также очень важную для современного мира тему гармоничного сосуществования энергий и явлений самого разного порядка. Мотив разноцветных линий, обрисовывающих форму павильона, по замыслу Сергея Чобана, отсылает к традиции русского авангарда и изобретенному его ярким представителем Яковом Черниховым методу эксприматики — поиска новых форм с помощью свободного владения линией. Технически «нити» реализованы из алюминиевых трубок диаметром 8 см, которые согнуты под разными радиусами и оплетают объем павильона в нескольких направлениях. Общая протяженность этих элементов составляет 46 км, общее количество сегментов — более 1000. После того, как трубки были изготовлены и с помощью специально разработанного оборудования согнуты под нужными радиусами, их покрыли цветным полимерным составом, надежно защищающим алюминий от выгорания на солнце. Всего в проекте применено 6 оттенков, которые за счет бесчисленного количества вариантов сочетаний на поверхности фасада и образуют очень пеструю, постоянно меняющую свою палитру поверхность.

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Павильон общей площадью более 3600 кв. м имеет три основных этажа и два антресольных, что позволило организовать внутри здания все необходимые функции — экспозиционные площади, кафе и рестораны, пространства для деловых переговоров. Сама же композиционная идея двух встроенных друг в друга куполов позволила выполнить главное климатическое требование к застройке в ОАЭ: в комплексе должна быть организована комфортная затененная зона ожидания. Именно к этому пространству примыкают зал временных экспозиций, ресторан, сувенирный магазин и многосветный холл с эскалаторами и лифтами, ведущими на уровень экспозиции. Больший купол формирует экспозиционное пространство, дополненное VIP-залом и конференц-центром с видовыми террасами, а также переговорными, создающими условия для активного делового общения на протяжении всей работы выставки. Вокруг павильона расположен декоративный водоем, который способствует поддержанию комфортного микроклимата вокруг сооружения и служит гигантским зеркалом, отражающим Павильон России.

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Центральным в экспозиции Павильона России является иммерсивный перформанс «Механика Чуда», придуманный и реализованный Константином Петровым и возглавляемой им компанией Simpateka Entertainment Group. «Научная мысль не имеет границ, и нередко прорывная идея реализуется в конкретную технологию в другом месте и в другое время. Нашей экспозицией мы подчеркиваем связь креативных усилий поколений российских ученых с современным состоянием мира, в котором мы живем. Открытия в науке о мозге станут, пожалуй, самыми важными открытиями, которые человечество сделает в XXI веке.

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Они окажут глубокое влияние на наше сознание, наш разум, преобразят нашу жизнь. Чем лучше мы разбираемся с тем, как работает мозг, тем больше мы восхищаемся его сложностью и продуктивностью. И учимся применять эти принципы сложности и продуктивности в самых различных областях: от конкретных технологий до принципов устройства общества», — комментирует Константин Петров основную идею реализованной им высокотехнологической мультимедийной экспозиции, центральным элементом которой стала уникальная интерактивная скульптура мозга человека.

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Арт-объект длиной 7,5 метра и высотой 5,5 метра расположен на третьем этаже павильона: он словно парит в пространстве 13,5-метровой высоты. Отдельная часть экспозиции павильона отведена под представительства российских технологических корпораций, в своей деятельности использующих разные прикладные версии искусственного интеллекта. Здесь можно увидеть экспонаты компаний «Росатом», «Ростех», Russia Creates, холдинга USM и экспонат заявочного комитета — кандидата на проведение в Москве Экспо в 2030-м году «Москва Экспо-2030».

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«Россия дарит миру великих творцов, изобретателей, писателей, художников и музыкантов уже на протяжении многих веков. От писателя Толстого и ученого Менделеева через представителей русского авангарда, таких как Кандинский и Родченко, и до изобретателей, как, например, Сикорский и Королев — все они когда-то создали то, без чего нельзя было бы представить современную жизнь. Российский креатив продолжает вдохновлять весь мир и сейчас.

Доля креативной среды в экономике крупных городов России сопоставима с европейскими мегаполисами. Например, в Москве она составляет 19%, в Санкт- Петербурге — 12%. Повсеместно создаются и региональные креативные кластеры. Важно помнить, что творчество, нестандартное мышление, изобретательность и непредсказуемость — это главное преимущество россиян на рынке креатива.

Вспомним, что сто лет назад все смотрели на Россию, как на источник всего самого актуального, передового и влиятельного. Это и „Русские сезоны“ Дягилева, и кинематограф Эйзенштейна, и театр Станиславского, и авангардисты Ларионов и Малевич, и открытия Павлова, Бехтерева и Мечникова. Этот перечень можно продолжать очень долго.

В Павильоне России на „Экспо-2020“ в Дубае не только расскажут о научных и культурных достижениях прошлых эпох, но и покажут, как творческий разум может создавать будущее на благо человечества, знакомя посетителей выставки с последними достижениями российского креатива.

2021 год официально объявлен Организацией Объединенных Наций международным годом креативной экономики.»