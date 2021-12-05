В Ижевске начали строительство цеха по производству гипохлорита натрия

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На улице Песочной, где находится станция подготовки воды «Пруд-Ижевск» муниципального предприятия «Ижводоканал», развернулось строительство цеха по производству низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Уже через три года здесь будут выпускать новый препарат для обеззараживания воды. Он будет использоваться вместо жидкого хлора. Гипохлорит натрия получают электролитическим способом из обычной поваренной соли. Препарат обладает необходимыми антисептическими и дезинфицирующими свойствами. В ряде российских регионов уже не первый год эффективно применяется в процессе подготовки питьевой воды.

«Строительство нового цеха — одно из самых важных мероприятий инвестиционной программы Ижводоканала, — говорит директор предприятия Дмитрий Муханов. — За три года в этот объект будет вложено 500 млн рублей.

Большую часть составят средства, которые мы получаем от тарифной составляющей».

Сейчас строители демонтируют старое кирпичное здание, которое уже в течение ряда лет не используется в производственных целях, переносят коммуникации, находящиеся в зоне застройки. Подрядная организация — компания «Модуль» — приступил к монтажу бетонного пола. Стоит задача до конца текущего года подготовить основание и возвести стены из металлокаркаса. Стоимость стройматериалов и работ по строительству здания будущего цеха — 129 млн рублей.

Затем предстоит приобрести и установить технологическое оборудование, обеспечить пусконаладку.