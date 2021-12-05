11 новых троллейбусов вышли на маршруты в Чите

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В Чите 1 декабря начали курсировать 11 новых троллейбусов марки «Авангард». Транспорт закупили для краевой столицы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Новые троллейбусы — транспорт поколения Smart. Белое табло с номером маршрута автоматически адаптируется под внешнее освещение улиц, становясь яркими и четкими, не зависимо от погоды. Остановки объявляются автоматически по GPS-координатам, водителю теперь не нужно на это отвлекаться. Система видеонаблюдения установлена внутри и снаружи, она способна распознавать лица людей и госномера автомобилей даже в темноте. Пассажир может оплатить проезд не только наличными кондуктору, но и с помощью специального прибора банковской или единой транспортной картами.

Также в салоне установлены розетки для зарядки мобильных телефонов, бесплатный Wi-Fi и мощный кондиционер. Троллейбусы оснащены мощными мониторами, где в режиме реального времени показан маршрут и ближайшие остановки. Транспорт оснащен специальными модулями, которые оповещают пассажиров o возникновении различных ЧС.

Троллейбусы доступны для пассажиров с ограниченными возможностями. Помимо откидной аппарели и места размещения детских колясок, транспорт оснащен системой «Говорящий город», который помогает незрячим людям и инвалидам на колясках передвигаться по Чите на общественном транспорте.

Это первое за последние десять лет обновление троллейбусного парка Читы. Кроме того, это первый цифровой общественный транспорт в Забайкальском крае. В ближайшее время в Читу поступит еще 34 троллейбуса. Всего на приобретение 45 троллейбусов по национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистый воздух» Чита в 2021 году получила более 754 миллионов рублей. В целом для Читы предусмотрено более 914 миллионов рублей. Помимо обновления парка общественного транспорта, на эти средства построят троллейбусную линию до поселка Каштак, а также закроют старые котельные, работающие на угле. Кроме того, сейчас ведется проектирование троллейбусной линии от Соснового бора до КСК.

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru

© g.zbp.ru