Хозяева морей. Суда на воздушной каверне.
©Видео с youtube.com
50 морских узлов или 92,6 километра в час — это скорость самых необычных кораблей российского флота и береговой охраны пограничной службы ФСБ России, передвигающихся на воздушной каверне. Корабли береговой охраны, таможенные катера, десантные корабли Министерства обороны — они могут отличаться размерами и формой корпуса, но объединяет их то, что они буквально летают по воде. Съемочная группа «Военной приемки» отправилась в Азовское море и к Тихому океану, чтобы разобраться, за счет чего достигается такой эффект, что из себя представляет воздушная каверна и как она выглядит.
Источник: https://youtu.be/iGLZ2yBYlDc
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