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Образование

Открылся новый корпус Юридического института Кемеровского государственного университета (КемГУ)

 © minobrnauki.gov.ru

В Кемерове запустили в эксплуатацию новый юридический корпус КемГУ. Старое здание находилось на реконструкции с 2019 года. В помещении расположено 40 аудиторий, в том числе лекционные залы, зоны коворкинга, спортзал и столовая. Кроме того, в новом корпусе оборудовали зал судебных заседаний.

 — В дизайне фасада нового корпуса использован облик Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Это сделано для того, чтобы визуально показать единство намерений студентов-юристов и специалистов, которые будут работать в суде, — сообщили в группе ВУЗа во ВКонтакте.

Внешний вид юридического корпуса действительно впечатляет. Модно, современно, окна на лестничном пролёте сделаны в виде витража с изображением Фемиды, богини правосудия. А с наступлением темноты здание украшает подсветка. В новом корпусе будут учиться более двух тысяч студентов.

 © i.ibb.co

 © sun9-21.userapi.com

 © kuzbass85.ru
Источник: https://kuzbass85.ru/2021/12/05/v-k...erove-otkrylsya-novyj-korpus-kemgu/

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образование, студенческая жизнь, Кемеровская область
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