Открылся новый корпус Юридического института Кемеровского государственного университета (КемГУ)

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В Кемерове запустили в эксплуатацию новый юридический корпус КемГУ. Старое здание находилось на реконструкции с 2019 года. В помещении расположено 40 аудиторий, в том числе лекционные залы, зоны коворкинга, спортзал и столовая. Кроме того, в новом корпусе оборудовали зал судебных заседаний.

— В дизайне фасада нового корпуса использован облик Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Это сделано для того, чтобы визуально показать единство намерений студентов-юристов и специалистов, которые будут работать в суде, — сообщили в группе ВУЗа во ВКонтакте.

Внешний вид юридического корпуса действительно впечатляет. Модно, современно, окна на лестничном пролёте сделаны в виде витража с изображением Фемиды, богини правосудия. А с наступлением темноты здание украшает подсветка. В новом корпусе будут учиться более двух тысяч студентов.

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