Чувашия: «Вурнарский мясокомбинат» открыл телятник на 400 голов

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4 декабря в Вурнарском районе в дер. Малдыкасы сдан в эксплуатацию очередной объект сельскохозяйственного значения — телятник на 400 голов на Малдыкасинской молочно-товарной ферме агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат».

Ежегодно Вурнарский мясокомбинат строит и сдаёт в эксплуатацию все новые и новые объекты в сфере АПК. В минувшем году был построен новый коровник, а в текущем — ещё одно помещение, рассчитанное на 400, а фактически на 440 голов телят.

© www.dairynews.ru

Всего же на Малдыкасинской молочно-товарной ферме содержится 5050 голов крупного рогатого скота, из них дойное стадо — 2035 голов. Ежедневно на ферме надаивается 40 т молока, которое отправляется на молочные заводы республики. Имея хорошую кормовую базу, предприятие намерено увеличить надои молока до 50 т в день.

Если пять лет назад одна корова в среднем давала порядка 5 тонн молока, то сейчас уже 6,5 тонн. В племенных хозяйствах этот показатель превышает 9 тонн.