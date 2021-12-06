В Калужской области открылся крупнейший в России цветочный комплекс

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6 ноября в с. Неделькое Малоярославецкого района состоялось открытие крупнейшего в России тепличного комлекса по производству цветов.

В селе Недельное розы выращивали и прежде, однако предприятие обанкротилось, и несколько лет теплицы стояли заброшенными. Новые владельцы отремонтировали вентиляцию, установили систему капельного полива, расчистили теплицы от разросшихся «джунглей».

Общая площадь выращивания цветов в теплицах ООО «Калужский цветочный холдинг» 27 гектаров закрытого грунта и 23 гектара открытого грунта.

Объём инвестиций в проект составил около 2,6 млрд рублей.

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На производстве работают 258 местных жителей, поскольку в работе с цветами ручной труд до сих пор незаменим.

В ассортименте — более 40 сортов роз, более 50 сортов гербер, 10 сортов хризантем, множество сортов сезонных цветов — тюльпаны, лилии, ирисы, однолетние растения.

В 2023 году предприятие планирует выйти на проектную мощность с планируемой выручкой 2,5 миллиарда рублей.

Ежедневно тысячи цветов срезаются и развозятся по сетевым магазинам, которые уже стали постоянными клиентами теплиц Недельного. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия комплекса.

© nikatv.ru

© nikatv.ru

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